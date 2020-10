Cruz Azul vs. Tigres EN VIVO: ¿a qué hora juegan y dónde ver el Torneo Guardianes 2020?

Entornointeligente.com /

Cruz Azul vs. Tigres EN VIVO | TRANSMISIÓN ONLINE | Se enfrentan HOY por la decimocuarta fecha del Torneo Guardianes 2020 de la Liga MX a partir de las 9.00 p. m. (hora de Perú y México). Este partido se disputará en el estadio Azteca y será transmitido por la señal de Afizzionados .

Recuerda que también puedes seguir este encuentro a través de La República Deportes , con la narración minuto a minuto de las mejores jugadas, la recopilación de los goles, el marcador actualizado y el resumen más completo al término de los noventa minutos.

Cruz Azul vs. Tigres: ficha del partido Cruz Azul vs. Tigres ¿Cuándo juegan? Sábado 17 de octubre ¿A qué hora? 9.00 p. m. (hora de Perú y México) ¿Dónde? Estadio Azteca ¿En qué canal? Afizzionados Cruz Azul vs. Tigres: antesala del partido La jornada sabatina del Torneo Guardianes 2020 de la Liga MX cerrará con un intenso partido entre Cruz Azul , club que ocupa el segundo lugar en la tabla de posiciones, y Tigres , ubicado en el quinto puesto. Los resultados conseguidos por ambos equipos en las últimas fechas han sido distintos, ya que la Máquina acumula dos juegos seguidos sin ganar, mientras que su rival de turno solo conoce de victorias dese hace cuatro encuentros.

En el duelo de la fecha 13, el equipo capitalino fue claramente superado 2-0 por el Toluca. El más beneficiado con su derrota fue León, que pudo sacarle ventaja en la clasificación y ahora lidera en solitario con 30 puntos, cuatro más que su escolta

El cuadro felino, por su parte, goleó 3-0 al Atlético San Luis en su último compromiso y ya suma cinco partidos consecutivos sin perder (cuatro triunfos y un empate). Un detalle importante de dicho cotejo fue el regreso al gol, tras cuatro fechas, de su artillero André-Pierre Gignac, quien llegó a los nueve tantos y es segundo en la tabla de goleo del campeonato

En cuanto a la estadística, se puede observar que Cruz Azul tiene la ventaja, debido a que no pierde contra Tigres, por cualquier competencia, desde el 2017. No obstante, tampoco puede decirse que sus victorias hayan sido tan cómodas porque en todos los casos solo fueron por un gol de diferencia

¿A qué hora ver Cruz Azul vs. Tigres? México : 9.00 p. m. Costa Rica: 8.00 p. m. Colombia: 9.00 p. m. Ecuador: 9.00 p. m. Perú: 9.00 p. m. Estados Unidos (Nueva York, Miami, Washington D. C. y Florida): 10.00 p. m. Bolivia: 10.00 p. m. Venezuela: 10.00 p. m. Argentina: 11.00 p. m. Brasil: 11.00 p. m. Chile: 11.00 p. m. Paraguay: 10.00 p. m. Uruguay: 11.00 p. m. España: 4.00 a. m. (domingo 18) ¿Dónde ver Cruz Azul vs. Tigres? La transmisión del Cruz Azul vs. Tigres para los países de Norteamérica estará a cargo de los siguientes canales. Si deseas seguir el partido GRATIS por internet, revisa la cobertura de La República Deportes , con las mejores jugadas y los goles de este compromiso

México : Afizzionados Estados Unidos : TUDN USA, Univisión Canadá : OneSoccer Cruz Azul vs. Tigres: posibles alineaciones Cruz Azul : Jesús Corona; Juan Escobar, Josué Reyes, Julio César Domínguez, Adrián Aldrete; Elías Hernández, Luis Romo, Ignacio Rivero, Orbelín Pineda; Jonathan Rodríguez, Santiago Giménez

DT: Robert Siboldi

Tigres : Nahuel Guzmán; Luis Rodríguez, Hugo Ayala, Francisco Meza, Carlos Salcedo, Jesús Dueñas; Rafael Carioca, Guido Pizarro; Leo Fernández, André Pierre Gignac, Julián Quiñones

DT: Ricardo Ferretti

Estadio Azteca

