EntornoInteligente | Angie Pérez barre el piso con Melisa Rauseo por “Aplaudir las políticas absurdas del régimen” (+VÍDEO)

Y agregó, “Aplauden las políticas absurdas del régimen: iluminar aguas servidas (con toda su mi*rda flotando), mientras los hospitales y medio país están #SinLuz Luego se molestan cuando los llaman enchufados”. View this post on Instagram Dónde andará metida Melisa Rauseo ahora que encendieron las luces 🎄 del Río Guaire (la cloaca de Caracas, por si me sigues y no eres [email protected] )⁉️El año pasado dijo esta barbaridad al respecto 🤦🏻‍♀️ Lo que está a la vista 👀 no necesita anteojos 🤓 Aplauden las políticas absurdas del régimen: iluminar aguas servidas (con toda su 💩💩💩 flotando), mientras los hospitales 🏥 y medio país 🇻🇪 están #SinLuz 🚫💡Luego se molestan cuando los llaman 🔌 Video del 14 de diciembre de 2019: @globovision @sabadoenlanochegv Segunda foto y texto a continuación cortesía de @nucleonoticias #Repost ・・・ El régimen de Maduro adelantó la Navidad en Venezuela y llenó de luces el Río Guaire (canal de aguas servidas), todo esto mientras en varios estados del país, como Zulia, hay racionamientos eléctricos no programados de hasta 8 horas al día. 📸 @miguelgutierrezphoto Por segundo año consecutivo las aguas negras del Guaire se iluminan, mientras las velas prenden el resto del país. . CC: @statedept @thejusticedept @deahq @uscis @cia @fbi @treasurydept @marcorubiofla @flsenrickscott @anonymousvene10 frenteanticomunista @indiganons @soldadosdefranelas @cheparesistencia @cuquitarobollo @marditamujer @purapantalla2.0 @heraclesusa @azarvzla @resistenciaveoficial @resistenciacaracasoficial @resistencia_ya @resistenciaunida_vzla @razielrod @chelinguevara33 @carlosch_vzla A post shared by Angie Perez (@angiepereztv) on Oct 8, 2020 at 8:58pm PDT Cabe mencionar que algunos seguidores, le señalaron a Angie que en realidad las luces navideñas nunca fueron retiradas del Río Guaire , sino que estuvieron puestas desde el año pasado. Redacción GossipVzla

Entornointeligente.com /

Al igual que el año pasado, este año Caracas vuelve a tener las luces navideñas iluminando al Río Guaire, decoración puesta por la gobernación que fue muy criticada en redes sociales, debido a los constantes cortes de electricidad que hay en todo el país. El pasado mes de diciembre, durante el programa ‘Sábado en la Noche’ de Globovisión, la conductora Melisa Rauseo había comentado que Caracas parecía otra ciudad y que no todo debía verse de manera negativa.

Ante esto, en una reciente publicación de Instagram, Angie Pérez volvió a arremeter en contra de la modelo venezolana por haber opinado a favor de esta política del gobierno , señalándola de ignorante y hasta “enchufada”.

VER TAMBIÉN:

“Nos quitan la luz” pero volvieron a adornar el Río Guaire con luces de navidad (+CRÍTICAS)

“Dónde andará metida Melisa Rauseo ahora que encendieron las luces del Río Guaire (la cloaca de Caracas, por si me sigues y no eres [email protected] )? El año pasado dijo esta barbaridad al respecto Lo que está a la vista no necesita anteojos” , escribió la denominada periodista.

Y agregó, “Aplauden las políticas absurdas del régimen: iluminar aguas servidas (con toda su mi*rda flotando), mientras los hospitales y medio país están #SinLuz Luego se molestan cuando los llaman enchufados”.

View this post on Instagram

Dónde andará metida Melisa Rauseo ahora que encendieron las luces 🎄 del Río Guaire (la cloaca de Caracas, por si me sigues y no eres [email protected] )⁉️El año pasado dijo esta barbaridad al respecto 🤦🏻‍♀️ Lo que está a la vista 👀 no necesita anteojos 🤓 Aplauden las políticas absurdas del régimen: iluminar aguas servidas (con toda su 💩💩💩 flotando), mientras los hospitales 🏥 y medio país 🇻🇪 están #SinLuz 🚫💡Luego se molestan cuando los llaman 🔌 Video del 14 de diciembre de 2019: @globovision @sabadoenlanochegv Segunda foto y texto a continuación cortesía de @nucleonoticias #Repost ・・・ El régimen de Maduro adelantó la Navidad en Venezuela y llenó de luces el Río Guaire (canal de aguas servidas), todo esto mientras en varios estados del país, como Zulia, hay racionamientos eléctricos no programados de hasta 8 horas al día. 📸 @miguelgutierrezphoto Por segundo año consecutivo las aguas negras del Guaire se iluminan, mientras las velas prenden el resto del país. . CC: @statedept @thejusticedept @deahq @uscis @cia @fbi @treasurydept @marcorubiofla @flsenrickscott @anonymousvene10 frenteanticomunista @indiganons @soldadosdefranelas @cheparesistencia @cuquitarobollo @marditamujer @purapantalla2.0 @heraclesusa @azarvzla @resistenciaveoficial @resistenciacaracasoficial @resistencia_ya @resistenciaunida_vzla @razielrod @chelinguevara33 @carlosch_vzla

A post shared by Angie Perez (@angiepereztv) on Oct 8, 2020 at 8:58pm PDT

Cabe mencionar que algunos seguidores, le señalaron a Angie que en realidad las luces navideñas nunca fueron retiradas del Río Guaire , sino que estuvieron puestas desde el año pasado.

Redacción GossipVzla

Entornointeligente.com