‘Met komst LGBT zijn ook rechten van de vrouw veranderd’

– 8 maart staat internationaal bekend als ‘Dag van de Vrouw’. Lange tijd was de vrouw in de schaduw van de man en leek zij een verlengstuk van haar wederhelft. Die periode is al lang voorbij, wordt vaak gedacht. Maar is dat wel zo? “Het is in ons land als ontwikkelde vrouw moeilijk omdat je merkt dat vaak de keuze voor een bepaalde functie toch veel afhangt van het gegeven tot welk ras je behoort”, vindt Nancy Elshot-Chelius.

” I’m a woman phenomenally. Phenomenal woman that’s me .” Het zeer bekende gedicht van de Amerikaanse dichter en burgerrechtenactivist Maya Angelou, veroverde vele harten. Het is een ode aan de vrouw maar geeft ook de diepe gevoelens en gedachten weer van vrouwen.

Nancy Elshot-Chelius (53), manager en business consultant van de Wegwijzer Business Consultancy, is bezorgd om de rechten van de vrouw met de komst van de LGBT-gemeenschap. “In de tijd waarin wij leven moet alles snel en de digitale technologie begint nou een heleboel zaken te beïnvloeden. De ontwikkelingen van de LGBT moeten wij in dit alles ook meenemen, want daarmee zijn de rechten van de vrouw veranderd. Wij openen deuren die wij straks niet meer onder controle hebben.”

Elshot-Chelius is wat emotioneel wanneer zij dit onderwerp aanhaalt. “Er worden bepaalde populistische maatregelen genomen, maar het zit bij mij niet lekker. Je bent of man of vrouw. Allerlei varianten gaan nu hun rechten zoeken. In bepaalde landen vindt men toch ook dat kinderporno gelegaliseerd moet worden? Het zit echt niet goed, ik heb er geen woorden voor.”

De onderneemster is er toch ook trots op om vrouw te zijn. “De speciale dimensie aan vrouw-zijn is het moeder kunnen zijn. Ik heb een kind op de wereld gebracht en dat was voor mij een accomplishment . Het feit dat ik moeder kon worden en moeder ben. Als tiener zei ik vaak dat ik niet ervan hield om te menstrueren, maar als ik dat niet deed zou ik toch geen moeder kunnen worden, dus nu kijk ik er anders naar. Als vrouw heb ik ook het zorgelijke. Mannen zijn over het algemeen meer op zichzelf gefocust en absoluut in hun denkwijze. Vrouwen denken breed en kunnen multitasken gewoon vanuit hun zorgelijke rol. Dat vind ik bijzonder. Ik kan vooruit denken en daarop anticiperen.”

Raciale verschillen “Natuurlijk willen vrouwen nog steeds die ontwikkeling en ze nemen nog steeds de lead in diverse organisaties. De #metoo-beweging is bijvoorbeeld ook ontstaan omdat er te weinig rekening wordt gehouden met de rechten van de vrouw. Het eeuwenoude strijden voor de vrouwenrechten heeft nu een andere dimensie gekregen. Eentje waarbij men op een hoger niveau wil komen omdat de mannen er een potje van hebben gemaakt. Als je hier in Suriname kijkt hebben we veel te maken met het raciale. Het is in ons land als ontwikkelde vrouw moeilijk omdat je merkt dat vaak de keuze voor een bepaalde functie toch veel afhangt van het gegeven tot welk ras je behoort, waardoor je die kansen vaak niet krijgt. Ik denk dat wij ook hiermee verder afgegleden zijn wat vrouwenrechten betreft. Bepaalde zaken worden gewoon niet geaccepteerd in bepaalde culturen”, zegt Elshot-Chelius kritisch.

Verbetering Nancy Boldewijn (38), ambtenaar en ondernemer, is het niet helemaal eens met Elshot-Chelius. “Ik heb geen onderzoek gedaan, maar uitgaande van wat ik om mij heen zie kan ik stellen dat de rechten van de vrouw zijn verbeterd de afgelopen twintig jaar. Als je kijkt naar managementfuncties zowel in de public als private sector dan zijn er steeds meer vrouwen in die functies. Ook binnen de politiek is er veel veranderd de afgelopen twintig jaar.”

Boldewijn zelf is een bezige bij. Zij is lid van JCI Suriname en heeft daar verschillende functies bekleed. Ook is zij secretaris van het regionaal bestuur van de Evangelische Broedergemeente in Suriname Paramaribo-Noord, lid public relations van bureau Stichting Ontwikkeling Winti Wai en Omgeving (Stiwewa), plussize model en ook een fervente sporter.

Vrouw-zijn ervaart zij als speciaal: “Vrouw-zijn geeft je de mogelijkheid om zorgzaam te zijn, om kinderen te krijgen en een echtgenote, zus en vriendin te zijn voor een ander. Ik voel me goed om vrouw te zijn. Ik kan het niet vergelijken met een man, omdat ik dat niet ben en ook niet zal worden. In het leven dat je krijgt als persoon van God ben je of man of vrouw. Ik ga ervan uit dat God een rede heeft waarom ik vrouw ben en geen man en ik omarm die gedachte om vrouw te zijn op deze aardbol.”

Toch heeft de veelzijdige Boldewijn ook een kritische noot: “Ondanks dat er veel veranderingen zijn wat vrouwenrechten betreft, krijgen vrouwen toch niet alle mogelijkheden in bepaalde posities om te bloeien. Als iemand de keuze moet maken om te kiezen voor een mannelijke of een vrouwelijke elektricien dan kiest een groot deel van de mensen denk ik, onbewust voor de mannelijke omdat men het nog steeds ziet als mannenwerk. Al met al ben ik niet ontevreden over de rechten van de vrouw anno 2021”, besluit zij.

Topfuncties Als er één ding is waar de vrouwen die de Ware Tijd sprak het erover eens zijn, is dat er in topfuncties nog steeds veel veranderd moet worden. “Het is niet wat het wezen moet”, zegt Chantal Arsomedjo (37), die als hoofd Airport en Courtesy werkt op de Johan Adolf Pengel Internationale Luchthaven. “We merken nu wel dat vrouwen een betere positie krijgen zeker qua werk vooral in de private sector. Ze zitten ook in het management en er zijn vrouwelijke ministers. Er wordt wel meer aandacht besteed aan de rechten van de vrouw, maar het is nog steeds zo dat de mannen de betere posities wordt aangeboden. Dat gebeurt nog steeds. Wat scholing betreft, zijn er bijvoorbeeld meer vrouwen op de hbo-opleidingen en op de universiteit. Dat is dus toch wel positief.”

Ook Arsomedjo is heel blij om vrouw te zijn. “Ik kan me niet indenken hoe het zou zijn om man te zijn. Je moet als vrouw weten wat je waarde is, waar je voor staat, wat je dromen en doelen zijn en gewoon erachteraan gaan. Je bent niet minder omdat je vrouw bent. Heb zelfvertrouwen want je kan het wel. De Almachtige zal je ook kracht geven om je te leiden in je doelen. Het is wel een voorrecht om moeder te zijn en rolmodel voor je kids. Je waarde als vrouw moet je hoog houden dan krijg je het respect vanzelf”, zegt zij motiverend.

De manager zegt het wel positief te vinden dat je weleens voorkeur krijgt als vrouw bijvoorbeeld in een restaurant of als je wil oversteken, maar soms waarderen mannen de vrouw niet vooral als het gaat om het werk. “Dan ligt er al een vooroordeel klaar. Ze zal wel zeker hebben geslapen met de baas of directeur dus daarom dat ze zo een hoge positie heeft. Men denkt er vaak niet aan, dat het ook gewoon kan komen door het harde werk dat ze heeft gedaan.”

Verschil theorie en praktijk Inke Nankoesingh (53) is docent op de avond kweekschool en ondernemer. Vaak organiseert zij op de zaterdag aan de Highway de minimarkt waar het hele gezin naartoe kan voor het kopen van planten, crafts en lekker eten. Vanwege Covid-19 zijn daar beperkingen in gekomen, maar zij hoopt dat er binnenkort weer lekker gezellig met z’n allen de ‘normale’ dingen kunnen worden gedaan.

De docent heeft wat kritische kanttekeningen: “Het is niet gemakkelijk om vanuit een land als Suriname een oordeel te vellen over de mate waarin de rechten van de vrouw anno 2021 worden gewaarborgd. Daarvoor is onze bevolking te divers, zijn onze culturen te verschillend en hebben we als individuele bevolkingsgroepen de Surinaamse geschiedenis allemaal anders ervaren. Wij hebben wereldwijd wel grote stappen vooruit gezet dankzij deze dag, vooral voor wat betreft het formuleren van wetgeving en het daarvan afgeleide beleid, maar naar mijn gevoel is er in Suriname op elk gebied sprake van een groot verschil tussen de theorie en praktijk.”

Nankoesingh zegt dankbaar te zijn om vrouw te mogen zijn. “Ik heb het geluk gehad opgevoed te zijn door sterke ouders, die zowel het hebben van een gedegen schoolopleiding als ondernemen belangrijk vonden. Daardoor weet ik nu nog steeds mijn vrouwtje te staan als onderneemster en onderwijzeres, in een toch nog door mannen gedomineerd Suriname. Maar het valt me wel op dat ik een prettigere werkrelatie met mannen kan opbouwen dan met vrouwen, wat mijns inziens ook veranderen moet. Ik leerde veel van mijn ouders waardoor ik niet zoveel moeite heb met het vinden van mijn weg in de maatschappij. Ik groeide ook op tussen twee culturen, wat me heeft leren inzien dat wat thuis bij ons niet mocht omdat je een meisje bent, als normaal werd ervaren binnen niet-Hindostaanse gezinnen. Dat is ook een verrijking geweest voor mijn persoonlijke groei, aangezien het me als vrouw voor meer liet gaan, dan een leven in de keuken, wat natuurlijk ook niet slecht is als het een keuze is waar je als vrouw of man voor 100 procent achter staat.” De docent heeft ook een duidelijke boodschap voor de vrouw: “Laat je niet gebruiken, blijf jezelf upgraden en wees positief.”

Durf Aruna Singh (43) is verzekeringsadviseur en real estate consultant en ziet vooruitgang bij de beleving in de rechten van de vrouw. “Vrouwen krijgen steeds betere posities zowel in het bedrijfsleven als in de politiek. Wereldwijd is dat ook zichtbaar. Vrouwen tonen steeds meer durf om hun rechten kenbaar te maken.”

Toch is er ruimte voor verbetering: “Als vrouw moet je vaker harder werken om je te bewijzen in de maatschappij, maar dat maakt mij niet minder trots om vrouw te zijn. Als ik terugblik, merk ik dat ik ben gegroeid, zowel persoonlijk als binnen mijn werkgebied. Wij vrouwen zijn bijzonder uniek, omdat wij graag en bijna altijd aan het multitasken zijn, zonder daarbij oog te verliezen op onze doelen. Onze grenzen verzetten we steeds verder vanwege onze wilskracht en ons doorzettingsvermogen.” Singh benadrukt de rol van een moeder in het geheel: “Ik heb altijd ondersteuning gehad van vooral mijn moeder. Dankzij haar kan ik zelfstandig ondernemen.”

Gelijkheid in politiek Ingrid-Karta Bink (49), gewezen districtscommissaris en parlementariër, zegt dat vrouwen in deze moeilijke tijd elkaar meer dan ooit nodig hebben. “Wij moeten elkaar steunen, mede vanwege de financiële crisis waar wij als land in zitten en de Covid-19-pandemie die wij samen moeten doorstaan. De positie van de vrouw wordt gestaag beter. Wij zijn nog niet waar wij moeten zijn maar samen met de mannen kunnen wij werken aan verbetering. Als wij kijken naar de politieke ontwikkeling van ons mooi land Suriname dan zien wij dat er in het regeerteam vijf vrouwelijke ministers zijn en dertien vrouwen in De Nationale Assemblee. Dit aantal kan altijd verbeterd worden vooral de vrouwen die op verkiesbare plekken kunnen staan om gekozen te worden tot parlementariër. Wij mogen niet ontevreden zijn, maar het percentage zou gewoon 50 procent mannen en 50 procent vrouwen moeten zijn. Als wij samen eraan werken dan bereiken wij dit zeker. Wij zijn geen concurrenten van elkaar maar wij moeten elkaar beter leren kennen en begrijpen.”

Ze zegt dat vrouwen het moeilijker hebben dan mannen. "Ze zijn vaak moeder en vader tegelijk en dan blijft er weinig tijd over om ook andere dingen te doen. Ze hebben een grote verantwoordelijkheid. Daarnaast vindt de politica het belangrijk en zelfs noodzakelijk dat de ondersteuning van huis uit komt. Maar om samen het doel te bereiken met gelijke kansen in elke sector is het van eminent belang dat wij elkaar ondersteunen, begeleiden, een steuntje in de rug krijgen dan zal de hoop blijven groeien en deze hoop zal leiden tot betere resultaten. Never give up, we are still growing ", besluit de politica.

