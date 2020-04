Entornointeligente.com /

ou cadastre-se grátis fale com a globo grupo globo sair da conta Pias são instaladas em comunidade do Recife para facilitar higienização contra coronavírus Falta água tratada e esgoto na Entra Apulso, que fica no bairro de Boa Viagem, segundo morador. Dez equipamentos começaram a ser implantados nesta quarta (15). Por Pedro Alves, G1 PE

16/04/2020 06h00 Atualizado 2020-04-16T09:00:57.478Z

Lygia Leite/Shopping Recife “Metade da comunidade não tem água encanada nem saneamento”, diz o vendedor José Jorge da Silva, ao falar sobre problemas que os moradores da Entra Apulso precisam lidar cotidianamente, mas que agora, na esteira do avanço do novo coronavírus (Sars-Cov-2), se agravaram.

O vendedor é um dos moradores da comunidade do Recife que é um dos maiores contrastes urbanos e símbolos da desigualdade social de Pernambuco. Fora dos cartões-portais da região, Entra Apulso fica no bairro de Boa Viagem, onde também está a famosa praia da Zona Sul da capital pernambucana.

Para ajudar os moradores a se higienizarem e, assim, combaterem a pandemia, pias comunitárias, com água e sabão gratuitos, começaram a ser instaladas na comunidade nesta quarta-feira (15)

Cercada por um manguezal, a comunidade passou a ser ocupada nos anos 1930, devido à proximidade com o mangue, que até hoje margeia a área. Isso ocorria porque eles tinham na pesca artesanal a principal fonte de renda

Local: bairro de Boa Viagem, Zona Sul de Recife Tamanho: pouco mais de oito hectares População: mais de 7 mil habitantes Origem do nome: as famílias que formavam o bairro chegaram até lá contra a vontade, retiradas de um local onde fica hoje o Shopping Recife, daí a ideia de que entraram na nova região à força, ou “a pulso”

Entra Apulso tem, aproximadamente, 6 mil habitações, muitas delas em situação precária, sem acesso a saneamento básico e abastecimento de água . Desemprego e baixa escolaridade são outros dos problemas enfrentados pelos moradores

Entra Apulso fica na Zona Sul da capital pernambucana — Foto: Arte/G1

“Aqui é muito grande, é como se fosse uma cidade. A prefeitura até começou a fazer uma ação para levar água a todo mundo, mas esperamos que seja terminada antes do inverno, para não prejudicar de alguma forma nossa comunidade no recebimento da obra”, afirma José Jorge

Ao todo, devem ser instaladas dez pias, distribuídas em toda a comunidade . Entra Apulso fica nas proximidades do Shopping Recife, que mantém o instituto que financiou a ação, junto à empresa de impacto social Arquitetura Faz Bem, responsável pela construção das pias

O sabão utilizado para que os moradores façam a higienização adequada também é fruto de doações articuladas pelo instituto. E um conjunto de moradores voluntários do projeto vai monitorar para que o material não falte no local

Pias comunitárias são instaladas na comunidade Entra Apulso, em Boa Viagem, na Zona Sul do Recife — Foto: Lygia Leite/Instituto Shopping Recife

Todas as dez pias deverão ser concluídas, no máximo, até o sábado (18). Os pontos de distribuição de água também já foram identificados, e são locais em que, por mais que haja encanação circulando água na região, o abastecimento não chega às torneiras das pessoas

“Identificamos pontos em que a comunidade tem dificuldade de acesso à água e outros que são pontos de circulação de pessoas. Há moradias muito insalubres e que não têm acesso a saneamento básico. Com as pias, queremos sensibilizar a comunidade sobre a importância de lavar as mãos”, disse Lygia Leite, consultora do Instituto Shopping Recife

“Importante é ficar em casa, mas tem gente que precisa circular de todo jeito e, na comunidade, quase ninguém tem acesso a álcool em gel. Se eu me deparo com essa pia, já tenho a oportunidade de me higienizar”, completa

A localização escolhida leva em conta não apenas os locais onde as pessoas não têm água encanada, mas também onde passa mais gente, para que, além de prática, a ação seja educativa

Comunidade Entra Apulso, na Zona Sul do Recife, tem mais de 7 mil habitantes — Foto: Antonio Neto/Instituto Shopping Recife

Problema antigo

Localizada no mangue, às margens do Rio Jordão, água é algo com que os moradores da comunidade Entre Apulso tiveram que aprender a lidar desde sempre. Mas ela mesma, a água, quando não se torna problema por causa das enchentes e demais transtornos no inverno, vira um dos itens mais cobiçados que não se imagina que falte em uma das áreas mais nobres da capital pernambucana

“Tenho 40 anos aqui na comunidade, cheguei com 13, e a falta de saneamento e água sempre foi um problema. Estamos muito felizes com a implantação das pias, porque sempre tem muita gente circulando aqui. Quando o shopping ainda não tinha sido fechado, muita gente vinha de lá para almoçar aqui, por exemplo. Agora, o movimento de fora diminuiu, mas dentro, continua forte”, disse José Jorge

Desempregado há cinco meses, José Jorge agora luta para manter o sustento da família durante o período em que o isolamento social é imperativo para evitar a disseminação do novo coronavírus

Boa Viagem, bairro nobre onde fica Entra Apulso, concentra o maior número de casos de Covid-19, a doença causada pelo novo coronavírus, no Recife. Segundo a prefeitura, eram 100 dos 733 casos registrados na cidade até a terça-feira (14). Entre outros fatores, o coronavírus chegou com quem viajou para fora do país e que, no estado, desencadeou as transmissões local e, depois, comunitária

José Jorge mora na comunidade Entra Apulso, em Boa Viagem — Foto: Arquivo pessoal

Coronavírus em Pernambuco

Pernambuco confirmou, até a terça-feira (14), outros 130 casos de pacientes com a Covid-19, doença transmitida pelo novo coronavírus. Com isso, o estado passou a ter 1.284 casos. Também foram confirmados mais 13 óbitos, elevando o número total a 115 mortes de pacientes. Com o registro de 11 novos pacientes curados da Covid-19, o número de cura clínica em todo o estado subiu para 68

Dicas de prevenção contra o coronavírus — Foto: Arte/G1

