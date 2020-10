EntornoInteligente | Alianza Lápiz: Aristóbulo es el ministro de Educación más cínico e irresponsable de nuestra historia

“Venezuela es un territorio apagado, incomunicado y desconectado. No hay luz, no hay internet y no hay educación. Estamos obligados a salir a la calle contra la estafa de un ministro que vive en una burbuja de lujos en la que no falta la luz, la comida, ni el internet”

Eric Ondarroa, secretario general de la Alianza del Lápiz, rechazó la versión oficial del ministro de Educación, Aristóbulo Istúriz, según la cual más de ocho millones de niños iniciaron el año escolar. Sostuvo que el actual titular de la cartera de Educación es el más cínico, ruin e irresponsable de toda la historia de Venezuela.

En su opinión, los números que presenta al país Aristóbulo Istúriz, son una mentira más, porque en realidad Venezuela está en presencia de una estafa con el falso llamado inicio de clases.

” El socialismo le apagó la luz a la educación en el país”, sentenció.

El dirigente político sostuvo que ni los docentes y mucho menos los alumnos de la educación pública oficial, representados por el 80% del total de niños en edad escolar, cuentan con el servicio eléctrico, ni con el internet necesario para las clases a distancia.

Ondarroa se preguntó “¿Cómo hace una maestra que gana menos de $3 al mes para costear un teléfono inteligente o un servicio de internet que le permita trabajar?”.

Recalcó que este sistema acabó con la carrera docente. A lo que añadió que los maestros están negados a dar clase porque tienen sueldos de hambre, sin ningún tipo de seguridad social.

A su juicio, hoy queda una vez más en evidencia que Aristóbulo Istúriz estafa al país, denigra a los maestros venezolanos y condena a la miseria a las generaciones de relevo.

“Explique señor Istúriz, ¿con qué luz se conectan los niños del Táchira, Zulia, Lara o Carabobo?. La verdad es que han ocurrido 15.000 apagones, en promedio, en el territorio nacional durante los últimos dos meses”.

Ondarroa llamó a los venezolanos a respaldar la protesta cívica, democrática y pacífica prevista por el gremio docente para el próximo 5 de octubre.

"Venezuela es un territorio apagado, incomunicado y desconectado. No hay luz, no hay internet y no hay educación. Estamos obligados a salir a la calle contra la estafa de un ministro que vive en una burbuja de lujos en la que no falta la luz, la comida, ni el internet".

