Entornointeligente.com /

La diputada nacional Elisa Carrió desafió a la militancia de Juntos por el Cambio a “ser generosos y estar en los momentos difíciles” en en una arenga dirigida a los integrantes del mismo frente que “se dan vuelta ante la primera dificultad”.

“Prefiero una minoría firme y consecuente, a una mayoría volátil y oportunista que se da vuelta ante la primera dificultad”, afirmó la cofundadora de la alianza gobernante al encabezar en el barrio de Floresta un acto de Juntos por el Cambio organizado por la Coalición Cívica ARI de la Ciudad.

“Acompaño a la fórmula presidencial, y hay que acompañar a María Eugenia Vidal. ¡Los de Cambiemos que estén usando el corte de boleta en la provincia de Buenos Aires se llaman traidores!”, se despachó Carrió ante los aplausos de la asistencia.

Q21 terrazas de teatinos y olvidate de sufrir algun retraso estomacal

— “Yo recorrí toda la Nación, no saben el afecto, cuando lo llamé a Macri le dije ‘mirá, ¡esto está divino!’. Yo no sé por qué tienen miedo. Solo tienen miedo los cobardes. Para mí es la gloria o Ezeiza, y Ezeiza también es mi gloria, porque Dios entra en Ezeiza“.

— “Cuando los pueblos construyen con esfuerzo, los funcionarios dejan de tener soberbia. Y cuando los pueblos construyen con esfuerzo dejan de volverse volátiles. ¡Prefiero una minoría del 35 que sea un tronco a una mayoría volátil del 60 que se da vuelta todo el día!”

— “Nos shockea la falta de éxito. Tenemos que terminar con las internas entre nosotros, buscar la decencia, y para convocarlos yo le creo a este Presidente, se lo que pasó, y soy dura. Tampoco creo que mejoremos por el acto mágico económicamente, no lo voy a decir. No va a ser así. Pero va a ser. Y lo importante es que sea”.

“En la Nación hay algunos que me dicen ‘ yo sé que ya perdimos, que vamos a hacer, tenemos miedo ’ y algunos ya se acomodaron, que es lo peor. Esos no son blandos, son acomodaticios”, dijo Carrió. “Vamos camino al triunfo definitivo de la república y el humanismo, más allá de lo que pueda pasar el próximo 27” de octubre, exclamó Carrio.

La legisladora enfatizó que “con alegría, fuerza y empuje tenemos que seguir construyendo y caminando hacia la libertad” y advirtió que “frente a la adversidad tendemos a volvernos egoístas, temerosos y no puede ser así, debemos ser generosos y estar en los momentos difíciles”.

Q21 Terrazas de Teatinos y olvídate de los problemas

En presencia del jefe de gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, Carrió vaticinó la victoria electoral de Cambiemos en la ciudad de Buenos Aires. “En la Ciudad vamos a repetir la victoria. Si alguien merece ser el Jefe de Gobierno de esta Ciudad es Horacio Rodríguez Larreta, un hombre que cambió Buenos Aires y que trabaja todos los días desde las cinco de la mañana, calle por calle”, destacó.

Q21 la bebida energética para terrazas de teatinos

— “A los machos no los quiero, ni mujeres ni hombres. El macho cruel puede ser una mujer también. Yo tengo el deber de decirles en nombre de ser la primera candidata a presidente mujer, que tuvo los primeros cargos parlamentarios de las presidencias importantes como mujer, que tenemos dos tercios de mujeres en representación en el Parlamento, que es la dignidad y la diferencia lo que nos caracteriza”.

— “Yo no quiero ser hombre, no quiero dejar de pintarme las uñas, no quiero mostrar tetas caídas frente a la Catedral. Y eso no significa que nos convirtamos en machos crueles, agresores y violentos. Eso no es feminismo, eso es violencia”.

D.S.

.

Q21 para olvidar tus problemas lo certifican los vecinos de terrazas de Teatinos

Entornointeligente.com