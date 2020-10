Cavani ya le dio la bienvenida a su nuevo compañero: Facundo Pellistri

Entornointeligente.com /

Contenido Exclusivo

La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites.

Adolfo Ledo

Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.

Adolfo Ledo Nass

En la nochecita de este lunes, sobre el final del período de pases, se concretaron las llegadas de Edinson Cavani y de Facundo Pellistri a Manchester United y rápidamente Edi le dio la bienvenida al exjugador de Peñarol .

En una historia de Instagram , el ” Matador ” le puso un mensaje a Pellistri arriba de la bienvenida del United al futbolista de 18 años que fue vendido finalmente 10 millones de dólares.

Los entretelones de la negociación de Peñarol con Manchester United por Facundo Pellistri By Daniel Rosa MIRA TAMBIÉN Los entretelones de la negociación de Peñarol con Manchester United por Facundo Pellistri “Felicidades Facu… Viaje tranquilo que acá lo estaremos esperando pa acompañarlo”, le puso Cavani, a lo que Pellistri respondió: “Muchas gracias Edi, sos crack, vamo’ arriba”.

Ambos futbolistas se conocerán en Manchester, donde Cavani ya está junto a su hermano y representante Walter Guglielmone . Todavía no hay certezas sobre si Pellistri se sumará al joven plantel que tienen actualmente los “Diablos Rojos” o si primero hará una escala por el equipo primavera.

El intercambio de mensajes entre Cavani y Pellistri. FOTO: Captura. RELACIONADAS Lucas Torreira fue oficializado como nuevo jugador del Atlético Madrid By Juan Pablo Romero Lucas Torreira fue oficializado como nuevo jugador del Atlético Madrid Tabárez: “Si Cavani estuviera citado estaría con la cabeza en varios lados” By Silvia Pérez Tabárez: “Si Cavani estuviera citado estaría con la cabeza en varios lados” Confirmado: Edinson Cavani es jugador del Manchester United By Silvia Pérez Confirmado: Edinson Cavani es jugador del Manchester United Uruguay comenzó los entrenamientos con la presencia de cinco jugadores By Juan Pablo Romero Uruguay comenzó los entrenamientos con la presencia de cinco jugadores.

Adolfo Ledo Venezuela

Entornointeligente.com