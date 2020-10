Maritza Bustamante se opera con la esperanza de mejorar su calidad de vida

Entornointeligente.com /

Maritza Bustamante informó, a través de sus redes sociales, que fue operada en el día de hoy para retirar sus prótesis mamarias.

La actriz venezolana explicó a sus usuarios que constató que parte de los 30 síntomas que experimenta como consecuencia de la fibromalgia es producto de sus implantes.

«Sin dudarlo tomé la decisión de retirar las prótesis de mi cuerpo con toda la certeza y la fe de que será el fin de esta prueba que, aunque muchas veces sentí era lo más horrible que me había pasado, hoy puedo reconocer todas las bendiciones que me ha dejado. Entre esas bendiciones la cercanía con ustedes ya que pude separarme de mi rol como actriz y mostrarme tal cual soy sin tratar siempre de lucir bien», dijo.

La intérprete, hermana del comunicador social Nelson Bustamante, ha mantenido al tanto a sus seguidores del proceso que atraviesa

«Hoy es un gran día, hoy doy el paso de quitarme las prótesis. Este es el camino para mi completa sanación. Gracias por estar pendiente, si puedo iré contando como me siento», afirmó antes de ingresar al quirófano. «Llegó el día y yo estoy serena y confiada porque voy de tu mano señor. Gracias por mostrarme el camino, te amo mucho»

Hace unos años, la actriz fue diagnosticada de fibromialgia, una enfermedad que hasta ahora no tiene cura y que produce fuertes dolores en los músculos y en el tejido fibroso

«Me preguntan de qué me voy a operar. Estos últimos tres años he venido presentando una cantidad de síntomas en mi cuerpo que han ido de la mano de mucho dolor físico y emocional. Después de ir a más de 15 médicos finalmente me dieron un diagnóstico: fibromialgia, diagnóstico lleno de desesperanza ya que te dicen que no tiene cura y que debes aprender a vivir con esta condición, que te limita a tal punto de que muchas veces no puedes caminar», expresó

«Por un tiempo me deprimí y creí que esto era cierto hasta que logré apartarme de la posición de la víctima para despertar y creer que sanar sí es posible. Gracias a Dios y a @guzmanicio, un día en medio de una crisis súper fuerte luego de orar mucho, entré a mis mensajes privados y una de ustedes me había pasado información sobre la enfermedad de la prótesis mamaria. Esa información me hizo clic inmediatamente», precisó la artista, de 40 años

Fuente: El Universal Por: Maria Laura Espinoza En Twitter: @i_am_LauEz14

