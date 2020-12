“Dime quién soy”, la espía que amó y vivió

Buena parte de la producción española en materia de series de los últimos años parecen un spin off de El tiempo entre costuras. Tras esa novela de media tarde hubo una profusión de ficciones de almanaque ( Las chicas del cable , Altamar, Velvet y Gran Hotel ). Ficciones caracterizadas por su buen ensamblaje, estrictamente correctas desde lo narrativo, donde el melodrama y el corte almidonado del pasado son innegociables. Dime quién soy , que se estrenó en HBO, conjuga esos elementos adosándole una buena dosis de espionaje al experimento. La serie irá los domingos a las 21 hs y estará disponible cada lunes en Flow

La protagonista es Amelia Garayoa (Irene Escolar) y las acciones suceden entre la España Republicana de los ’30 hasta la caída del muro de Berlín. No se trata solo de un periplo temporal sino que la mujer, en su cruzada como espía, atravesará algunos de los escenarios y hechos más relevantes del siglo pasado. Desde el alzamiento franquista hasta la liberación de la capital alemana por parte de los soviéticos, de ahí a la Moscú de Stalin con sus purgas, pasando por el gueto de Varsovia polaco, la Roma durante el declive de Mussolini, la convulsionada París y hasta la Buenos Aires de la década infame aparecen como telón de fondo entre sus virajes, aventuras y romances.

El comienzo, sin embargo, juega al acertijo. Un editor recibe el manuscrito sobre la vida de esta mujer camaleónica. Trampolín para indagar en la dama que dejó su rol de esposa y madre para convertirse en agente aliada contra los nazis. ¿Algunas de sus definiciones? “He escogido un trabajo que me obliga a mentir”. “Soy la amante de un hombre que representa lo que más odio”. “Una y otra vez me repetí que todo lo que había hecho desde que abandoné a mi hijo era para que viviera en un mundo más libre”. Entretanto, Amelia pasará de heroína a víctima, y partícipe directa de un inventario de sucesos monumentales. Cada uno de los episodios lleva por título los nombres de las personas a las que dejó marcadas (incluyendo ella misma). Tantas peripecias, imposturas y amoríos pueden haber mechado su identidad, aunque para la audiencia Amelia brota como una mezcla de Mata Hari e Indiana Jones ibérica, cronista de su época cual Martha Gellhorn y movida por los mismos ideales de La Pasionaria.

Con las distancias estéticas y argumentales, en Dime quién soy habita algo de la pesquisa de Europa (Lars Von Trier, 1991). Si en esa película del danés, el tren simbolizaba al continente moviéndose irremediablemente hacia adelante, en Dime quién soy es Amelia quien personifica las paradojas del viejo mundo. La miniserie es una transposición del best seller literario de Julia Navarro . Las mil páginas quedaron condensadas en nueve episodios supervisados por la propia escritora, quien tenía como referencia de “calidad y elegancia” a The Crown . La autora dejó en claro que la miniserie es bastante fiel a la novela, y aunque hizo concesiones en cuanto a la supresión de historias y personajes no cedió en cuanto a su elección en el casting: su mayor exigencia fue que Irene Escolar se quedara con el papel principal. Para la actriz, por su parte, entre los desafíos estuvo el de resumir “100 páginas en una mirada”. Ese personaje que su creadora ha definido como “poliédrico, valiente y contradictorio que coge las riendas de su vida aunque sea para equivocarse”.

Programados * David Lynch podría realizar una serie para Netflix. Elusivo y enigmático como pocos, el director le dijo a The Hollywood Reporter que era solo un cuchicheo. “Es un rumor que, incluso si fuera cierto, no estaría pasando nada”, aseguró el creador. No sería el primer trabajo de Lynch para la N roja. La tercera temporada de Twin Peaks se pudo ver por este servicio al igual que su corto What did Jack do? El título provisional para la serie es Wisteria y los lyncheanos ya se lanzaron a buscar guiños y referencias con el resto de la obra del hombre del pelo alborotado.

* Fox Premium Series estrenará hoy a las 23 hs la tercera temporada de Riviera . El universo del jet set, marchands, ladrones de guante blanco, la elegancia y el barro de los poderosos conviven en esta propuesta de ocho episodios. Georgina (Julia Stiles) abandona la costa europea para embarcarse junto a su socio en una aventura que la traerá hasta el Río de la Plata. Gran parte de estos episodios suceden en Buenos Aires, donde los protagonistas se enfrentan a Víctor Alsina Suárez ( Gabriel Corrado ), el despiadado líder criminal y (ejem) jefe de gobierno de esta ciudad. Del elenco también forman parte Franco Masini y Eliseo Barrionuevo. Polo, Puerto Madero y porteñidad for export.

* Se recalienta el negocio de streaming. Desde diciembre, Starzplay es accesible para los clientes de Movistar . Los usuarios de este servicio pueden suscribir a una prueba gratuita de 30 días al catálogo de la plataforma on demand entre los que se destacan Normal People , The Great y la miniserie The Act . El primer mes es gratuito, y luego saldrá $189 al mes. Por su parte, a partir 17 de diciembre Directv Go comenzará a comercializarse de manera independiente y diferenciada del servicio de televisión satelital. Ofrecerá la programación deportiva de la señal, sus contenidos audiovisuales (películas, series y documentales) con una promoción de lanzamiento de $1290 por 6 meses con HBO incluido en el paquete.

El personaje:

Uriel de Lucifer (Michael Imperioli). El hermano del diablo bajaba a la tierra para hacerle la vida imposible al más famoso de los ángeles caídos. Trató de mojarle la oreja y terminó acuchillado con la espada de Azrael. Lo hizo tantas veces que destruyó su esencia para siempre. Fraternidad problemática.

