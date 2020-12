¿Volver a cerrar el aeropuerto? El debate que se instala tras el alza de casos importados de covid

Entornointeligente.com /

Los casos importados de coronavirus se alzan como una nueva preocupación de las autoridades sanitarias y centro de estudios, en medio del incremento de los contagios en la zona centro sur del país. Estos son aquellas personas que trajeron el virus desde el extranjero, principalmente chilenos que han podido entrar y salir del territorio nacional, durante la pandemia.

Según cifras publicadas esta jornada por El Mercurio, entre el 28 noviembre y el 4 de diciembre, se importaron 70 infectados en la Región Metropolitana a través el Aeropuerto de Santiago, el único terminal aéreo habilitado para arribos desde el extranjero; siete más que los 63 que hubo en todo un mes antes de la reapertura de fronteras.

Mientras que en el mes previo a la medida que comenzó a regir el 23 de noviembre, el promedio era cerca de 88 por semana , cuando podían ingresar al país residentes y casos excepcionales autorizados por la Seremi de Salud. Sin embargo, esa cifra se incrementó en un 80% llegando 158 en una semana , de acuerdo a la publicación.

“Todas las medidas que tomamos son analizadas y obviamente que una medida no está escrita en piedra, a veces avanzamos y a veces retrocedimos”, dijo ayer el ministro Enrique Paris , en el balance de la pandemia que hoy reportó ocho decesos y 1.531 casos nuevos.

El actual panorama preocupa, además, a especialistas y centro de estudios que han publicado informes acerca del desarrollo de la pandemia en el país. El médico internista del Hospital Sótero del Río y magíster en Salud Pública, Juan Carlos Said, dijo a radio Universo : “Lo prudente sería establecer un criterio diferenciado, hoy se les pide a todas las personas que regresan un mismo requisito, sabemos que una PCR puede dar un falso negativo (…) entonces el llamado sería hacer algo diferenciado”

“Lo prudente sería establecer un criterio diferenciado, hoy se les pide a todas las personas que regresan un mismo requisito, sabemos que una PCR puede dar un falso negativo” Doctor Juan Carlos Said “Ejemplo, no es lo mismo un viajero que viene de Nueva Zelanda , un país que tiene la pandemia controlada, a un viaje que viene de Francia o Inglaterra , donde no está en un nivel de control similar, creo que hay que hacer algo un poquito diferenciado, ya se ha hecho en otros países”, indicó

Según el doctor Said, “ya se ha visto, por ejemplo, que en vez de 14 días de cuarentena podría ser tan efectivo hacer siete días para los viajeros, con un examen PCR de salida al octavo día; hay formas de hacer algo más preciso y de reducir el riesgo con el ingreso de viajero , no me parece razonable la misma medida para todos los países”

Mientras que el director del think tank Espacio Público, Eduardo Engel , manifestó a radio Cooperativa que “el tema de las fronteras es un tema polémico en el cual varias instancias técnicas, incluida Espacio Público, hemos sido críticos en cuanto a que hay que ser más cuidadosos con quienes entran a Chile“

“Hay que repensar que quienes parten de vacaciones pueden traer el virus de vuelta, y pueden salir cepas nuevas que sean más fáciles de transmitir” Eduardo Engel, Espacio Público “Posiblemente los chilenos tienen derecho a volver a su patria, pero todo lo que es turismo no. Y también hay que repensar que quienes parten de vacaciones pueden traer el virus de vuelta y puede salir cepas nuevas que sean más fáciles de transmitir “, advirtió

De acuerdo el economista y Ph.D. en Estadística, “en todo momento ha habido una tensión entre la parte económica y la salubrista. Y el tema de abrir las fronteras, por lo menos para los que vienen hacia Chile, es una preocupación legítima de la industria del turismo. En ese sentido yo encuentro muy interesante cómo la misma industria del turismo en la Región de La Araucanía y del sur , que tendré el eclipse, ha dicho que no queremos que la gente venga ahora, porque nos va a fregar el negocio en enero y febrero . Por lo menos ellos se dan cuenta que esto tampoco es pan para hoy y hambre para mañana”

80% subieron los casos de covid importados desde el extranjero, tras la apertura del Aeropuerto de Santiago. Engel afirmó que “reabrir la economía y volver a actividades cercanas a las normales, cuando no está controlada la pandemia, no es más que comprarse un problema muchísimo mayor para más adelante , pierde la economía y obviamente, lo más importante, (viene) todo el drama salubrista. Esta supuesta tensión entre economía y salud es un fenómeno muy de corto plazo y, cuando uno está teniendo en cuenta los impactos a mediano y corto plazo, cuando hay una segunda ola, la economía también se viene abajo, como la salud”

En el balance de ayer, la subsecretaria de Salud Pública, Paula Daza , también abordó el debate que se instala, señalando que las medidas que se han ido implementando “las vamos analizando y evaluando en forma permanente”. ¿Encontraste algún error? Avísanos

