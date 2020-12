“¡Vamos a regresar!”, aseguró Leopoldo López a venezolanos que escaparon de la crisis

Entornointeligente.com /

Leopoldo López / Foto: Captura

El Comisionado Presidencial para el Centro de Gobierno del Gobierno Interino de Venezuela, Leopoldo López, realizó un recorrido por Cúcuta, ciudad fronteriza con Venezuela, a donde han llegado cientos de miles de venezolanos escapando de la crisis humanitaria en la que ha sumido Maduro y su dictadura hambreadora al pueblo venezolano.

“Se han ido de nuestro país no porque quisieron, sino porque tuvieron. Hemos visto los rostros de mujeres, hombres, jóvenes y niños que han cruzado el país caminando para conseguir en otras tierras lo que no podían conseguir en Venezuela: alimento para ellos y para sus familias”, afirmó López.

El comisionado presidencial visitó el Comedor de La Parada y recorrió las trochas donde percibió el sufrimiento de los venezolanos, muchos separados de sus familias. “A todas las personas que tuvimos la oportunidad de conocer y acompañar hoy, como a todos los venezolanos que hemos tenido que salir de nuestro país, nos mueve y nos llena de alegría imaginarnos el día que regresemos, ¡porque vamos a regresar!”.

En su recorrido Leopoldo López también estuvo en el puente Las Tienditas que conecta el estado Táchira con el departamento de Norte de Santander justo delante de los containers que usó la dictadura en 2019 para impedir la entrada de la ayuda humanitaria, el cual consideró como un símbolo, de lo que significa la dictadura para los venezolanos.

“La dictadura es sinónimo de bloqueo, de obstáculo para las posibilidades de bienestar. Aspiramos no solo levantar esos containers sino permitir la ayuda humanitaria y estamos muy claros: para que pueda entrar ayuda humanitaria, para que los venezolanos salgamos de esta crisis primero tenemos que conseguir la libertad”

Considera López que el drama que vive Venezuela requiere la unidad de los venezolanos, de sus líderes y de la comunidad internacional. Unidad para enfrentar a la dictadura

“A los más de 6 millones de venezolanos que han salido, no porque quisieron sino porque tuvieron, les digo: hermanas, hermanos, organicémonos, impulsemos desde donde nos encontremos la salida de Maduro, participemos activamente en la causa de la libertad y la democracia. Se trata de liberar a Venezuela, se trata de la libertad de millones de venezolanos, se trata de que esos millones puedan regresar a su país, a un país libre y por eso tenemos la responsabilidad de trabajar en todos los terrenos, para lograr ese objetivo”

¡No nos rindamos, sigamos luchando, que nuestra motivación sea el día del regreso a nuestra tierra!, finalizó Leopoldo López

