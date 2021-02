Negocios podrán abrir desde marzo cumpliendo la capacidad de aforo

Entornointeligente.com / Asimismo, precisó que en el nivel extremo se reanudará, de lunes a sábado, la atención presencial en restaurantes, respetando un aforo del 30%; mientras que en los conglomerados como Gamarra, centros comerciales, tiendas por departamentos y galerías la capacidad será de un 20%. “Tenemos que hacer un balance: el desafío es proteger la salud y promover la economía”, aseveró Chicoma. Igualmente, el titular del Produce comentó que las peluquerías, spa, barberías y otros negocios afines podrán recibir a sus clientes cumpliendo un aforo del 40%, con cita previa. También puedes leer: Sector mantenimiento mueve alrededor de S/250 millones anuales en el Perú En este punto, Chicoma agregó que este sector redujo en 50% sus ventas el año pasado y emplea a 160,000 personas, cuyos representantes han estado en constante comunicación con su despacho. Los domingos Con relación a los domingos, el ministro de la Producción sostuvo que ya no habrá paseos de una hora, ni para correr, ni montar bicicleta, pero sí se permite sacar a las mascotas el tiempo necesario. A su vez, la atención en farmacias y restaurantes será de modo delivery. “No se podrá ir a los mercados. Los trabajadores de actividades esenciales deberán sacar su pase laboral, el mismo que estará restringido para otros sectores”, refirió. Sobre la fiscalización para que se cumplan las restricciones y los aforos, Chicoma comentó que siempre está reuniéndose con los representantes de los gremios productivos. No obstante, enfatizó que apela a la responsabilidad de los ciudadanos, aun cuando los gobiernos locales tienen que evitar el principal motivo de los contagios: las aglomeraciones. Finalmente, el titular del Produce comentó que, por recomendación de los expertos, los gimnasios, cines, casinos y tragamonedas, al ser sitios cerrados sin ventilación, no podrán abrir. “Tienen protocolos, pero en este momento el grupo que recomienda estas medidas aseguró que su reapertura no era lo mejor.” Más en Andina: #AHORA 14 provincias salieron del nivel de riesgo extremo, informó la titular de la @pcmperu , Violeta Bermúdez, que agregó que existe una leve desaceleración en el caso de contagios de coronavirus https://t.co/y2HSYwxvzP pic.twitter.com/9vyxNdBTin

