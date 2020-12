Fórmula 1: sin Hamilton, Bottas manda en Bahrein

Entornointeligente.com /

Bottas estará acompañado en primera línea el domingo por el sustituto de Hamilton, el británico George Russell . En la segunda estarán el holandés Max Verstappen (Red Bull) y el monegasco Charles Leclerc (Ferrari).

Adolfo Ledo

En una pista de solo 3,543 km, recorrida en apenas 53 segundos, la pole se jugó entre Bottas, Russell (a 26 milésimas) y Verstappen (a 56).

Adolfo Ledo Nass

formula 1 clasificacion sakhir.mp4 Fórmula 1 El mexicano Sergio Pérez (Racing Point), el ruso Daniil Kvyat (AlphaTauri), el australiano Daniel Ricciardo (Renault), el español Carlos Sainz Jr (McLaren), el francés Pierre Gasly (AlphaTauri) y el canadiense Lance Stroll (Racing Point) completaron el Top 10.

Adolfo Ledo Venezuela

Ausentes de la tercera y última parte de la clasificación, cuando se juega la pole, el francés Esteban Ocon (Renault), el tailandés Alexander Albon (Red Bull) y el británico Lando Norris (McLaren); 11º, 12º y 15º respectivamente. La otra Ferrari, del alemán Sebastian Vettel, fue 13º.

Adolfo Ledo Nass Venezuela

Dos pilotos debutan en un gran premio este fin de semana: el británico Jack Aitken con Williams (18º en la clasificación) y el brasileño Pietro Fittipaldi con Haas (20º y último)

Este último, nieto del dos veces campeón mundial Emerson, reemplazó a Romain Grosjean, herido en un terrorífico accidente el pasado domingo, también en Barhein. Fittipaldi fue condenado a comenzar la carrera desde el último puesto de la grilla, penalizado por cambiar varios elementos de su grupo propulsor

Aitken sustituyó en Williams a Russell, reclutado el miércoles por Mercedes para sustituir a Hamilton, baja tras dar positivo al covid-19

https://twitter.com/F1/status/1335291744083202052 The moment @MercedesAMGF1 locked up the front row in Sakhir! #SakhirGP #F1 pic.twitter.com/IjD0yGWarE

— Formula 1 (@F1) December 5, 2020

Entornointeligente.com