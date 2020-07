Cómo hizo LaLiga para terminar el campeonato más largo

Entornointeligente.com /

Manel Lozano es uno de los director de partido con más experiencia de LaLiga. Lleva seis años pendiente de que los encuentros que le toca controlar cumplan las docenas de reglas imprescindibles para que la competición se dispute tal y como la conocemos. Su campo de acción es amplísimo: la seguridad, la altura del césped, la posición de la publicidad, la puntualidad, la retransmisión… Pero todo resultaba insuficiente para encarar el mayor reto de LaLiga en este tiempo: cómo reanudar la temporada más larga con garantías tras el parón por la pandemia de la covid-19. “Tuvimos que aprender muchísima información, documentos, protocolos, datos… Y trabajar con los clubes de una forma muy empática y pedagógica. Era una situación nueva para todos. ¡No solo para el fútbol!”, analiza Lozano.

El lunes 4 de mayo, 37 días antes de que LaLiga reanudara la competición suspendida, los 42 clubes de la élite del fútbol español implementaron un estricto protocolo de seguridad para poder volver a los terrenos de juego. Desde la organización han decidido mostrar cómo fue este proceso en un documental de 26 minutos llamado HoySeJuega . Desde el primer día en el que los jugadores se hicieron las pruebas para poder regresar a los entrenamientos hasta el pitido inicial del derbi sevillano, el 11 de junio. Este fin de semana concluirá un campeonato que muchos vaticinaban imposible gracias, entre otras cosas, a todo lo que pasó durante esos 37 días.

Un adelanto de cinco minutos del documental HoySeJuega, que puede verse en la OTT LaLigaSportsTV. Roger Brosel, responsable de Contenido y Programación de LaLiga, dice: “Queríamos que la gente viera qué fue necesario para poder acabar la temporada, cuánta gente involucrada hubo, cuántas medidas sanitarias implementadas. Documentamos algo extraordinario: nunca se había dado un plan de seguridad de este tipo”.

Fueron tantas las personas que participaron, entre clubes, expertos, autoridades gubernamentales y personal de LaLiga, en confeccionar y ultimar los detalles del protocolo de vuelta a la competición, que Roberto Bermúdez de Castro, uno de los responsables del equipo que lo llevó a cabo, no se atreve a dar un número exacto de la gente que trabajó en ello. “Nuestro principal objetivo era concienciar a los jugadores y a todos los actores implicados de todas las medidas. Lo fundamental era que se cumplieran absolutamente todas, porque si no estábamos coordinados no servía de nada”, apunta

En todo ese tiempo, LaLiga se encargó de supervisar los entrenamientos de cada uno de los 42 clubes a través del seguimiento personalizado de un director de partido en cada ciudad deportiva, de planificar la distribución de las personas que sí iban a poder estar en el estadio cuando volviera el fútbol o de organizar los viajes de todos los equipos

A Lozano le tocó el RCD Espanyol de Barcelona. “Estuvimos todos los días en la ciudad deportiva desde la mañana a la tarde”, recuerda. “El club asumió desde un primer momento que yo estaba allí para ayudarlos e incluso me pedían consejos. La respuesta de los jugadores fue muy buena. Antes nuestra tarea se limitaba al partido, pero ahora teníamos contacto diario con jugadores y cuerpo técnico. Había un poco de escepticismo respecto de si se iba a volver a competir o no. Pasar en un mes de entrenar de forma individual a la normalidad competitiva previa al estado de alarma se veía como algo irreal”

¿Cómo contar todo eso en un documental? Oriol Alós, director de HoySeJuega, que lleva 11 años en Mediapro, explica: “Recibimos el protocolo por parte de LaLiga, lo estudiamos y fuimos subrayando la estructura que queríamos hacer del reportaje y pensando en cómo íbamos a ilustrar cada medida. Dónde vamos a grabar, con qué equipos, en qué estadios. ¿Qué necesito para explicar todo esto?” Después tuvo que organizar los rodajes. Utilizaron imágenes de archivo que los clubes habían recopilado desde el 4 de mayo y rodaron en menos de una semana en Sevilla, Granada, Pamplona, San Sebastián, Barcelona, Valencia, Huesca y Madrid. “Hice un poco de Xavi Hernández, pero sin todo el equipo que tengo al lado esto habría sido imposible”, dice Alós. El documental se estrenó el 26 de junio en Movistar LaLiga, 13 días después de la finalización de la 28ª jornada, la que marcó la vuelta de la competición. “Fue un esfuerzo titánico”, admite. Brosel, responsable de Contenido y Programación de LaLiga, agrega: “Queríamos que fuera fresco, que tuviera la máxima vigencia y publicarlo con la vuelta de la competición”

Oriol Alós, el director del documental HoySeJuega, que narra los 37 días previos al reinicio de LaLiga Santander. Alós vivió en primera persona las estrictas medidas de seguridad que han hecho que la temporada del coronavirus pueda llegar a su fin. “Lo que me sorprendió es cómo se sigue a rajatabla todo el protocolo. Todo era cumplido al detalle y por todos los cl ubes con los que hemos trabajado durante este tiempo. No se escapaba nada”

El documental está disponible en la OTT LaLigaSports TV

