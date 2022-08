Entorno en viñetas: Cohabitación 

Entornointeligente.com /

Ilícitos económicos

Luego de 5 años de sanciones, hemos observado el desarrollo de una economía en negro impulsada por el contrabando de oro, tráfico de estupefacientes y contrabando de combustible.

-Históricamente, las economías sancionadas por el gobierno americano y sus aliados sufren un dramático crecimiento de mercados ilícitos que se escapan del control gubernamental, pues un país que no puede producir los bienes suficientes para satisfacer las necesidades de su población encuentra «salidas» en las actividades legalmente peregrinas.

-Tras casi 1 año de investigación de la actividad económica del país, la ONG Transparencia Venezuela, analizó las principales actividades económicas ilícitas en Venezuela. Basándose en cálculos de la firma Ecoanalítica, Transparencia Venezuela concluyó que actividades de mercados ilegales alcanzaron el 21,74% del PIB nominal del país durante 2021.

-En el informe de Transparencia Venezuela , se especifica que «la situación se volvió aún más complicada a partir de 2017, tras la imposición de sanciones económicas por parte del gobierno de los Estados Unidos».

-Lo aseverado por Transparencia Venezuela, reviste una enorme gravedad. Más allá del valor heurístico de la investigación, llegó el momento de hacer denuncias formales ante los organismos competentes. Esperamos que esta asociación, así como cada uno de los venezolanos que manejen información privilegiada respecto a actividades ilícitas denuncien estas ante la Fiscalía General de la República —independientemente de nuestro color político y de nuestro pensar respecto a las instituciones nacionales. De no ser así, nos podemos convertir en cómplices silentes del «malandraje» que hace gran daño a la economía, hacer social y reputación de nuestra amada patria.

ECONOMÍA EN CIFRAS

*Variación respecto

a la semana pasada

**Índice Quinta Crespo: promedio del precio de los alimentos de la canasta básica en los principales mercados municipales del país (hortalizas, frutas, proteínas animales, cereales, lácteos, etc).

Dólar

Tasa de cambio paralela:

6.08 (1%)

Tasa de cambio BCV:

5,85 (1%)

Inflación

Índice Quinta Crespo**

(IPC alimentario):

Bs 17.9 (2%*)

IPC alimentario acumulado:

28,17%

Dolarización

Extensión de dolarización

informal: 71%

Commodities

Petróleo Brent:

$96.53por barril (-3%*)

Oro: $57.364,95kg (1%*)

Criptoactivos

BTC: $23.214,3 (1%*)

ETH: $1.688.23 (7%*)

Mercado Bursátil

Dow Jones: 32.774.41 (0%*)

S&P500: 4.122.47 (0%*)

NASDAQ: 13.008.17 (0%*)

Bolsa de Valores

de Caracas -IBC:

7261.15 (-2%*)

-El esfuerzo sostenido de inyección de divisas por parte del BCV ha mantenido a raya el precio del dólar paralelo, que sigue contenido en la frontera de los 6 bolívares. No observamos lo mismo en el IPC alimentario, que «pasito a pasito» tiende al alza durante las últimas semanas. Por otra parte, para sorpresa de todos, tanto los índices bursátiles internacionales como los criptoactivos de referencia se estabilizan; no obstante, el reciente incremento de las tasas de interés por parte del FED. Esto, que podría alegrarnos a todos los que hacemos vida en el mercado de valores, no deja de preocuparnos, pues las medidas económicas de los EE. UU. y la prolongada guerra Rusia-Ucrania, nos conducen a una inevitable recesión del hemisferio occidental, tarde o temprano.

SOCIAL

Pandemia

-El portal Covid19.patria.org.ve, muestra un total de 4.545 nuevos casos de contagios de la COVID-19 durante la primera semana de agosto, elevando a 538.631 el acumulado de contagios confirmados, con una cifra de recuperados de 528.086 para el momento de esta entrega. La tasa de contagiosidad viene incrementándose en los 2 últimos meses, lo que da cuenta del consabido repunte que estamos atravesando. El total de muertes acumulada se encuentra en 5.768 con 32 fallecidos en la semana. El covid sique haciendo estragos. ¡Vamos a cuidarnos por favor!

POLÍTICA

Magnicidio

-El presidente de la República, Nicolás Maduro, reiteró que, desde Colombia, se preparó y financió el intento de magnicidio con drones en su contra, en agosto de 2018. Esto, según especificó, con el apoyo de Julio Borges.

-Por esta razón, la Fiscalía General de la República solicitó la extradición de Julio Borges por su presunta responsabilidad en el intento de magnicidio, durante un acto aniversario de la Guardia Nacional Bolivariana: «La fiscalía y el tribunal ha solicitado la extradición al asesino criminal y mercenario, Julio Borges, porque ya tenía la responsabilidad del asesinato de un niño en Venezuela por arrollamiento, y además, tiene una responsabilidad personal y directa en la preparación del intento de magnicidio contra nosotros», informó Maduro.

-17 personas fueron condenadas por el intento de magnicidio de 2018, de los cuales 12 de los acusados resultaron condenados a 30 años de prisión, mientras que otros cinco fueron condenados a 24, 20, 16, 8 y 5 años de cárcel.

Cohabitación

-El secretario general de la OEA, Luis Almagro, ha sido trendingtopic, en diferentes medios y RR. SS. por sus declaraciones sobre lo importante de la cohabitación política en Venezuela: «Un ejercicio de diálogo político real, de institucionalidad compartida, de poderes de Estado compartidos… una cohabitación con los contrapesos políticos necesarios, si esto fuera posible».

-Cualquier comentario sobre lo referido puede caer en el plano del realismo mágico: un intento de magnicidio con drones en 2018, un presidente autoproclamado en 2019 y reconocido por buena parte de la comunidad internacional, un falso golpe de Estado de Leopoldo y Guaidó, una intentona bufa de invasión al país con la tristemente célebre operación Gedeón, por nombrar algunas pocas cosas exóticas —usando un término generoso—, hemos tenido que «calarnos» los venezolanos y resultan difíciles de creer.

-Lo mencionado, parece generado por una oposición hecha a la medida por el propio gobierno, como tantos conspirativos aseguran. Pero las declaraciones de J.J. Rendón en su momento, y más recientemente, de John Bolton, asesor de Trump, dan cuenta que fueron acciones de una oposición golpista y apátrida. La misma que «empujó» las sanciones en Washington. La misma, que hoy fracturada «lanza al ruedo» no menos de 8 candidatos para las elecciones presidenciales del 2024 y camina hacia una derrota segura frente a un chavismo más aglutinado que nunca.

-Aunque no suscribimos violación alguna de los derechos humanos, así como cualquier incumplimiento del debido proceso legal para con los imputados por magnicidio —si estos elementos hubiesen ocurrido—, el atentar contra cualquier vida humana, así como la violación de la voluntad legal y política de los venezolanos a través de aventuras golpistas, lamentablemente deben atenerse a consecuencias.

-Bastante tiempo y penurias hemos tenido que pasar para que los actores políticos opositores nacionales e internacionales, incluyendo a Almagro, entiendan que el diálogo, la cohabitación y las elecciones son la única salida válida cuando de política se trata.

MUNDO INVERTIDO

Cristina Junqueira:

La cabeza detrás de Nubank

-Por primera vez en la historia, una latinoamericana se convirtió en multimillonaria por sus propios méritos —un récord que en la jerga de negocios se conoce como selfmadebillionaire.

-Cristina Junqueira, brasileña, y cofundadora de Nubank es ahora dueña de una fortuna de 1,3 mil millones de dólares, luego de que la compañía hiciera su lanzamiento recientemente en Wall Street.

-Trabajó como consultora en el Boston Consulting Group, hasta que, con apenas 24 años, decidió ingresar a la banca, supervisando una cartera de tarjetas de crédito en la empresa Itaú-Unibanco. Después, conoció al célebre emprendedor colombiano, David Vélez y, junto al estadounidense, Edward Wible, fundaron el banco digital Nubank, en 2013.

-Con siete meses de embarazo viajó a California para reunirse con potenciales inversores y, según cuentan sus cercanos, un día antes de dar a luz firmó un acuerdo financiero desde la cama del hospital. Ocho años después, Nubank es uno de los mayores bancos digitales del mundo, con un valor de mercado de 48 mil millones de dólares.

¡QUÉ LATA LATAM!

-El pasado domingo 7 tomó posesión de su cargo como presidente de Colombia, Gustavo Petro, primer gobernante de izquierda del vecino país.

-En un llamativo acto, llamaron la atención «la siestita que se echó» Alberto Fernández, presidente de Argentina y la supuesta irreverencia del rey de España, Felipe VI, al no erguirse ante la simbólica espada de Bolívar, en lo que fue interpretado por muchos como el desconocimiento a la independencia de nuestros países, antiguas colonias españolas.

-Una muy bien pensada puesta en escena y un discurso primoroso del nuevo mandatario colombiano fueron sin duda los puntos centrales del evento. Petro, en su retórica, destacó las grandes líneas de acción de su gobierno: desarrollo económico, nueva política fiscal, inclusión y diversidad, biosostenibilidad y paz. Esperamos pues, que pueda acometer tan ambicioso plan de gobierno.

-Además de Petro, en los últimos días, ha sido noticiosa la severa crisis económica, con una erosiva inflación y devaluación que afectan a Chile, la economía hasta ahora más sólida de América Latina. La preocupante inflación chilena hizo que el Banco Central de ese país elevara las tasas de interés en 75 puntos base, llegando a niveles de 9,75%, la más alta, en décadas. Es tal «el hueco en los bolsillos» del chileno, que el presidente, Gabriel Boric, amplió los subsidios para las familias de clase baja y media.

-También, el gobierno peruano mostró de nuevo sus costuras con la renuncia de su primer ministro, Aníbal Torres, acerca de la que todavía no se ha pronunciado el mandatario, Pedro Castillo, pese a ser el cuarto presidente del consejo de ministros que deja su cargo en un año. Torres sorprendió a primera hora de la mañana al poner su cargo a disposición de Castillo a través de una carta que publicó en sus redes sociales.La salida de Torres implica por ley la renuncia encadenada de todos los otros 18 ministros que integran el gabinete. Corrupción, plagio y otras denuncias contra Castillo han generado inestabilidad en su gobierno.

De Acrip y de Allap

-En este momento, la compra de BTC supera las ventas, por lo que el «criptoactivo primigenio» superó en la semana la barrera de los 24.000 dólares. Los expertos consideran que el BTC ya «llegó tocó fondo» en términos de precio y se podría retomar una nueva tendencia alcista. La próxima barrera de resistencia se encuentra en los 25.000 dólares.

-Fue anunciado que el 17 de agosto cesarán las operaciones comerciales de Exchange Criptolago. La Exchange venezolana operaba con BTC, Litecoins (LTC), Dash (DASH), Petro (PTR) y Bolívar Soberano (VES), además de ofrecer asesorías financieras.Indicó que «su mayor y único interés es que los usuarios puedan disponer de manera segura de los activos resguardados en la plataforma».

-Durante la semana se transaron 5.689,98 Petros y 49,76 BTC, para un total de 1.49 millones de dólares.

Por: Oscar Doval

*La Prensa de Lara no se hace responsable de las opiniones emitidas en los artículos cuyo contenido es de entera responsabilidad de sus autores*.

