Entidades colectan ayuda en República Dominicana para heridos de Cuba en incendio

La Campaña Dominicana de Solidaridad con Cuba y la Asociación «Máximo Gómez» de cubanos en República Dominicana iniciaron la colecta de medicamentos y de ayuda económica para el tratamiento de más de un centenar de personas que han resultado heridas en el incendio los depósitos de almacenamientos de combustibles en Matanzas, Cuba.

El comunicado indica que las autoridades cubanas han informado los medicamentos y material gastable necesarios para el tratamiento de los heridos, cuyo listado reproducimos a continuación.

Las entidades han establecido los mecanismos para enviar los medicamentos y material gastables a la isla, cuyo centro de acopio será en la sede de la Confederación Nacional de Unidad Sindical (CNUS), sita en Calle Juan Erazo #14, Villa Juana, teléfono 809- 221-2158, Santo Domingo y el horario de entrega es de 9:00 a.m. a 4:00 p.m.

Se podrá realizar depósitos en la siguiente cuenta en República Dominicana: Banco BHD León. Cuenta no. 12224990017/Nelson Valdez. También se podrá transferir directamente a Cuba a las siguientes cuentas: Donativos por emergencia en el Banco Financiero Internacional (BFI) con el número 0300 0000 0533 6242. Código Swift: BFICCUHHXXX.

Donaciones-Cuba, en el Banco Internacional de Comercio (Bicsa), con el número 0407 6100 8187 0041. Código Swift: BIDCCUHHXXX.

Lista de medicamentos y material gastable necesarios

Solución Ringer con Lactato x 500 ml; Dextrosa 5% frasco x 500 ml; Cloruro de sodio 0,9% frasco x 500 ml; Cloruro de sodio hipertónico 20% ámpulas x 10 ml; Bicarbonato de Sodio 8% ámpula; Cloruro de calcio 10% x 10 ml ámpula. También Cloruro de potasio 1,86 iny. ámpula x 10 ml; Gluconato de calcio 10% iny 1ámpula x 10 ml; Gluconato de potasio iny x 1ámpula x 20 ml; Omeprazol 40 mg ámpula. Dipirona 600mg ámpulas; Gelatina Líquida (expansor del plasma). L-Aminoácidos 10% Frasco X 500 mL; Alimentación enteral x 500 gr para pacientes quemados; AmikacinaBbo; Amoxicilina + Sulbactan bulbo (Clavulanico); AmpicillinBbo; Ceftriaxona bulbo; Cefepime 1g Bbo; ColistinaBbo; Meropenem bulbo; AztreonanBbo; Cetrimida 1 kG; Clorhexidina Acetato lata x 5 kg (HIBITANE); Gluconato Clorhexidina 4% frasco X 4 L (HIBISCRUB); Iodopovidona 10% frasco x 120 mL; Mafenida crema; Crema antibiótica para lesiones de piel (pacientes quemados); Dipirona 500mg tabletas (Metamizol); Paracemol 500 mg tabletas; Difenhidramina tabletas; Levofloxacina 500 mg Bbo.

Algodón absorbente 100% fibras de algodón,grado de blancura 80 % como mínimo; Escarnado o Peinado, en paquetes libre de materias extrañas , en paquetes de una libra y empacado en bolsas PP por Pacas de 100 paquetes;

Set de infusión con aguja 20 G x 1 1/2¨ Plástica, con toma de aire, largo de la tubería no menor de 1550 mm, con Regulador Plástico. Set de Transfusión de sangre con aguja 18G x 1 1/2 plástica, sin toma de aire, con regulador plástico y largo del Tubo no mero de1550 mm; Jeringuillas plásticas 10, 20 y 5 c/aguja 20 G x 1″; Guantes quirúrgico de Látex No 7, No 7.5, y No 8; Guantes p/examen Esteril de Latex talla mediana y talla grande; Catéter E.V. de Poliuretano, doble luz (16G/16G), con guía Seldinger, Calibre Ch 7 x 20 cm.

Catéter E.V. de Poliuretano, una luz, con guía Seldinger, Calibre 14G y 16G; Catéter venoso central, Triple luz ( 16G/18G/18G), calibre Ch 7 x 20 cm. Ref.4167408; Trocar Intravenoso Plástico c/aletas y puerto 18 G, 22 G, 14 G16 G y Sonda de balón FOLEY, 2 vías, balón 5/15 ml, Ch 14, Ch 16, Ch 18 y Ch 20. Igual Sonda aspiración de secreciones Ch 5, Ch 6, Ch 8, Ch 10, Ch 12, Ch 14 y Ch 16 Sondas nasogástrica Ch 12 G, Ch 14 G y Ch 16 G y colectores de Orina de adulto

Listin Diario

