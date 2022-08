Entornointeligente.com /

fique por dentro

Eleições Buraco no Atacama Varíola dos macacos PMs absolvidos Advogado esfaqueado Entenda por que viagem de Nancy Pelosi a Taiwan eleva tensão entre EUA e China A presidente da Câmara dos Deputados americana chegou nesta terça-feira ao território. Por g1

02/08/2022 11h55 Atualizado 02/08/2022

Avião com Nacy Pelosi pousa em Taiwan

A viagem de Nancy Pelosi, presidente da Câmara dos Deputados dos Estados Unidos , a Taiwan nesta terça-feira (2) gerou um aumento nas tensões entre os EUA e a China .

Antes da viagem, Pequim disse considerar a visita uma provocação e prometeu represálias aos Estados Unidos .

Também nesta manhã, aviões de guerra chineses sobrevoam a linha que divide o Estreito de Taiwan .

VÍDEO : Veja o momento em que o voo de Pelosi chega ao aeroporto de Taipei. DOR DE CABEÇA : A dura advertência da China sobre visita da presidente da Câmara dos EUA a Taiwan

Protesto em Taiwan lembra massacre na Praça da Paz Celestial

Controvérsia no encontro com Taiwan

A China passou pela Revolução Comunista em 1949. As forças capitalistas, derrotadas, recuaram para a ilha de Taiwan .

1 de 2 A presidente da Câmara dos EUA, Nancy Pelosi, desembarcou nesta terça (2) em Taiwan — Foto: Taiwan Ministry of Foreign Affairs via AP A presidente da Câmara dos EUA, Nancy Pelosi, desembarcou nesta terça (2) em Taiwan — Foto: Taiwan Ministry of Foreign Affairs via AP

A China considera a ilha, que tem uma população de 24 milhões de habitantes, uma de suas províncias históricas, mas não controla o território.

Um dia antes de iniciar a guerra na Ucrânia, o Ministério das Relações Exteriores da China disse que » Taiwan não é a Ucrânia e sempre foi uma parte inalienável da China .

2 de 2 Manifestação de taiwaneses defendendo sua independência — Foto: Ann Wang/REUTERS Manifestação de taiwaneses defendendo sua independência — Foto: Ann Wang/REUTERS

O governo chinês se opõe a qualquer contato entre os representantes de Taiwan e os de outros países. O governo da China aumentou a pressão militar e diplomática contra a ilha desde a eleição, em 2016, da presidente taiwanesa, Tsai Ing-wen, que é uma política a favor da independência de Taiwan .

Relação com os Estados Unidos

Os EUA têm uma ambígua de lidar com a situação. Há razões históricas para isso.

Após a revolução chinesa, no fim da década de 1940 os EUA reconheceram Taiwan como o governo chinês legítimos. Isso seguiu assim até o governo de Richard Nixon.

Em 1972, Nixon reatou as relações entre os EUA e os chineses. Oficialmente, os americanos passaram a reconhecer a soberania do governo da China no território (não há embaixada dos EUA em Taiwan , por exemplo), mas ao mesmo tempo mantém relações com o governo de Taiwan —por exemplo, os americanos vendem armas para a ilha.

O governo dos EUA apoia amplamente a ilha e muitas vezes elogia seu status democrático.

Atualmente, Taiwan conta com amplo apoio do Congresso dos EUA, tanto que as ameaças de Pequim apenas levaram a pedidos para que Pelosi continuasse sua jornada.

Pelosi é a segunda pessoa na linha de sucessão de Joe Biden. Se ela visitar a ilha, será a figura mais importante da politica dos EUA no território desde 1997, quando Newt Gingrich visitou a região.

O que diz a China

Na segunda-feira, a China disse que está pronta para responder à visita da dignitária americana e nesta quarta-feira (27) repetiu que se opõe à viagem.

O porta-voz da diplomacia chinesa, Zhao Lijian, foi questionado durante uma entrevista coletiva sobre como a China iria reagir a um aumento da atividade militar dos EUA no caso de uma ida de Pelosi a Taiwan .

«Se os EUA persistirem em desafiar a linha vermelha da China » com esta visita a Taiwan , «enfrentarão fortes medidas em resposta e devem assumir todas as consequências», disse Lijian.

Nesta terça-feira, após Pelosi desembarcar, o Ministério dos Negócios Estrangeiros da China disse que a vista é «uma violação severa do princípio de Uma Só China , infringe severamente a soberania e a integridade territorial da China , prejudica severamente a paz e a estabilidade no Estreito de Taiwan , e emite um sinal severamente errado às forças secessionistas da 'independência de Taiwan '».

A pasta afirmou ainda que a visita terá um «impacto severo na base política das relações China -EUA.

O que diz Biden

O próprio Biden afirmou no mês passado que os militares dos EUA consideram que o deslocamento da presidente da Câmara dos Representantes «não foi uma boa ideia».

China se prepara para aumentar mandato de Xi Jinping

Xi Jinping, o presidente da China , se prepara para consolidar sua liderança em uma reunião do Partido Comunista prevista para o final do ano. Um telefonema entre ele e Joe Biden está programado para os próximos dias.

Os pontos de tensão entre Pequim e Washington se multiplicaram nos últimos anos: o Mar da China Meridional, influência crescente da China na região de Ásia-Pacífico, guerra na Ucrânia e também Taiwan .

Veja os vídeos mais assistidos do g1

200 vídeos

LINK ORIGINAL: G1 Globo

Entornointeligente.com