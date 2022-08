Entornointeligente.com /

Entenda por que mesmo cassado, Gabriel Monteiro poderá se candidatar ao cargo de deputado federal Youtuber já registrou a candidatura, que deverá ser analisada pelo TRE até 12 de setembro. Monteiro foi cassado por quebra de decoro parlamentar por causa de acusações de estupro, assédio sexual e vídeos forjados para a internet. Por Eliane Santos e Gabriel Barreira, g1 Rio e TV Globo

18/08/2022 22h27 Atualizado 18/08/2022

O ex-policial e youtuber Gabriel Monteiro foi cassado do seu mandato de vereador do Rio de Janeiro nesta quinta-feira (18), mas ainda assim poderá se candidatar ao cargo de deputado federal nas próximas eleições.

A cassação de Monteiro se deu por quebra de decoro parlamentar por causa de acusações de estupro, assédio sexual e vídeos forjados para a internet. No entato, como ela se deu depois do prazo para registro de candidatura, o youtuber conseguiu fazê-lo com toda documentação lícita.

Gabriel Monteiro é réu em dois processos criminais. Em maio, ele passou à condição de réu depois que a Justiça aceitou a denúncia feita em abril pelo Ministério Público por filmagem feita por ele de relações sexuais com uma adolescente.

No final de junho, o MPRJ também denunciou o vereador por importunação sexual e assédio sexual. Nesse caso, a investigação apurava os possíveis crimes contra a ex-assessora do parlamentar Luiza Caroline Bezerra Batista, de 26 anos.

Como os processos a que responde ainda não foram julgados, Monteiro segue sendo ficha limpa, outra condição para concorrer a um cargo público.

TRE ainda analisa candidaturas

O Tribunal Regional Eleitoral ainda vai analisar a legalidade das candidaturas apresentadas até o dia 12 de setembro. Onde questões éticas podem ser analisadas, assim como possíveis pedidos de impugnação de candidatura – o que já existe contra Gabriel -, e os respectivos recursos.

Passado esse último crivo, a canditatura estará apta para seguir ou não.

