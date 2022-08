Entornointeligente.com /

Entenda os motivos que levaram Gabriel Monteiro a ser cassado no Rio Vereador perdeu seu cargo de vereador nesta quinta-feira (18) por quebra de decoro parlamentar. Por g1 Rio

18/08/2022 22h28 Atualizado 18/08/2022

Gabriel Monteiro: ele pode ser cassado nesta quinta

O ex-policial e youtuber Gabriel Monteiro não é mais vereador da cidade do Rio de Janeiro . Ele teve seu mandato cassado nesta quinta-feira (18), depois de uma votação no plenário da Câmara, por quebra de decoro parlamentar.

Uma série de acusações pesavam sobre Monteiro, como as de assédio sexual, moral e tentativa de estupro. Gabriel Monteiro também é acusado de intimidações, agressões e de cometer crimes contra menores de idade.

As acusações foram investigadas pelo Conselho de Ética da Câmara, e também pela Justiça. Ao todo, sete pontos ajudaram a desabonar a conduta do agora ex-vereador. São eles:

1 – Filmagem de cenas de sexo com menor

Filmagem e armazenamento de vídeo em que Gabriel Monteiro pratica sexo com uma adolescente de 15 anos, tendo sido comprovado pelo Conselho de Ética que o vereador tinha ciência da idade da vítima – fato que configura, em tese, o crime sexual previsto no art. 240, caput, do Estatuto da Criança e do Adolescente.

Em áudio, Gabriel Monteiro teria admitido sexo com menores: 'Gosto muito de novinhas'

«Eu gosto muito de novinha»: novo áudio mostra vereador Gabriel Monteiro assumindo ter feito sexo com menor

2 – Exposição vexatória de crianças

Exposição vexatória de crianças, por meio da divulgação de vídeos manipulados em situação de vulnerabilidade para fins de enriquecimento e promoção pessoal.

Vereador e youtuber Gabriel Monteiro é acusado de usar conteúdo fake em vídeos postados na internet

3 – Exposição vexatória de pessoas em situação de rua

Exposição vexatória, abuso e violência física contra pessoa em situação de rua, por meio de pseudo experimento social com a finalidade de enriquecimento e promoção pessoal.

Gabriel Monteiro aparece em vídeo em que homem que mora na rua é induzido a «roubar» bolsa

4 – Assédio moral e sexual contra assessores do seu mandato

Assessores do gabinete de Gabriel denunciaram que ele os expunha a situações vexatórias com a exibição de partes íntimas do seu corpo, exigência de que os assessores também se exibissem ou se deixassem filmar em situação de nudez.

Trecho de depoimento de assessor diz que Gabriel Monteiro ofereceu folga em troca de ver partes íntimas de colega: 'Bota pra fora'

Gabriel Monteiro e seus assessores e ex-assessores

5 – Perseguição a vereadores para retaliação ou promoção pessoal

Uma denúncia versava que gabinetes de vereadores haviam sido grampeados com escutas para a descoberta de situações em que os parlamentares pudessem ser ameaçados.

6 – Uso de servidores em sua empresa privada

Utilização de servidores de seu gabinete parlamentar para a atuação em sua empresa privada – fato que constitui, em tese, o crime de peculato previsto no art.312 do CP.

7 – Denúncia de estupro

Denúncias contundentes de estupro por 4 mulheres que relatam o mesmo modus operandi.

Fantástico mostra com exclusividade trechos do depoimento de suposta vítima de Gabriel Monteiro

Relembre o caso

Ex-funcionários do vereador Gabriel Monteiro relataram episódios de assédio moral e sexual, agressões físicas e afirmaram que alguns de seus vídeos postados em redes sociais foram forjados.

As denúncias foram feitas em uma reportagem do Fantástico, exibida no dia 27 de março . No mês seguinte, a TV Globo teve acesso a novas denúncias de estupro contra o parlamentar. Três mulheres diferentes, com histórias parecidas de relacionamentos consentidos que acabaram em violência.

Denúncias de estupro complicam a vida de vereador e influencer digital

Em maio, o vereador Gabriel Monteiro passou à condição de réu depois que a Justiça aceitou a denúncia feita em abril pelo Ministério Público (MPRJ) por filmagem feita por ele de relações sexuais com uma adolescente.

O MP narra que os dois trocaram mensagens e que, em determinado momento, Gabriel convidou a adolescente para ir à mansão dele, num condomínio de luxo na Barra da Tijuca, na Zona Oeste do Rio.

Também de acordo com a promotoria, passados cinco meses desde o primeiro encontro, o parlamentar usou o próprio celular para filmar a adolescente enquanto eles tinham relações sexuais.

Ainda em abril, Gabriel Monteiro foi alvo de uma operação da Polícia Civil para investigar justamente o vazamento de vídeos íntimos com uma adolescente.

Réu em outro processo

No final de junho, o MPRJ também denunciou o vereador por importunação sexual e assédio sexual . No dia 5 de julho, a Justiça aceitou a denúncia e Gabriel também se tornou réu nesse processo.

Nesse caso, a investigação apurava os possíveis crimes de assédio sexual e importunação sexual contra a ex-assessora do parlamentar Luiza Caroline Bezerra Batista , de 26 anos.

Na denúncia, a promotora Lenita Machado Tedesco cita que a ex-assessora era constantemente constrangida a participar de vídeos modificados, «não podendo deles reclamar», uma vez que era ameaçada de demissão.

Gabriel Monteiro na saída de depoimento na 42ªDP (Recreio dos Bandeirantes) na tarde desta quinta-feira (7)

