Entornointeligente.com /

fique por dentro

Eleições Vacinação infantil Destaques do Fantástico Telemarketing suspenso Anitta X Melody Entenda o que se sabe e o que falta esclarecer sobre caso do jovem morto por PM em abordagem com carro descaracterizado na Bahia Daniel da Cruz de Jesus foi morto a tiros. Nota da Polícia Militar contradiz imagens de câmera de segurança, que flagrou a ação. Por g1 BA

18/07/2022 12h54 Atualizado 18/07/2022

Câmeras flagram momento em que homem é morto em Santo Antônio de Jesus

Um jovem de 24 anos foi morto a tiros na cidade de Santo Antônio de Jesus , no Recôncavo Baiano, na manhã da última sexta-feira (15). Uma câmera de segurança flagrou o momento em que um policial militar atira três vezes na vítima rendida.

A Polícia Militar apresentou uma versão oficial para o caso, que contradiz as imagens registradas pelo videomonitoramento. Segundo a PM, os agentes de segurança foram recebidos a tiros pela vítima, Daniel da Cruz de Jesus. A gravação mostra que o jovem foi baleado enquanto estava rendido.

Além disso, o veículo usado pelos militares não tinha caracterização da polícia. A família de Daniel fez uma manifestação pedindo justiça ainda na sexta e voltou a protestar nesta segunda-feira (18). A Corregedoria da PM e a Polícia Civil apuram a situação.

Veja abaixo o que se sabe e o que falta esclarecer sobre o caso:

Quem era a vítima e como ela foi morta? O que mostram as câmeras de segurança? O que diz a PM? Por que o carro da polícia era descaracterizado? Quem são os policiais envolvidos? Quem investiga o caso?

Quem era a vítima e como ela foi morta?

1 de 2 Jovem de 24 anos é morto a tiros em Santo Antônio de Jesus — Foto: Reprodução/TV Subaé Jovem de 24 anos é morto a tiros em Santo Antônio de Jesus — Foto: Reprodução/TV Subaé

A vítima é o jovem Daniel da Cruz de Jesus, de 24 anos. Ele foi morto com três tiros à queima roupa, disparados por um policial militar. O corpo dele foi sepultado no sábado (16), no Cemitério Municipal de Santo Antônio de Jesus .

O que mostram as câmeras de segurança?

2 de 2 Câmera de segurança flagra PM ao atirar e matar jovem no Recôncavo Baiano; versão da polícia contradiz imagens — Foto: Reprodução/TV Subaé Câmera de segurança flagra PM ao atirar e matar jovem no Recôncavo Baiano; versão da polícia contradiz imagens — Foto: Reprodução/TV Subaé

As imagens registraram o momento em que Daniel passava pelo bairro Irmã Dulce, em Santo Antônio de Jesus , na manhã de sexta-feira (15). A gravação mostra ele caminhando, aparentemente com as mãos vazias.

Segundos depois, o carro descaracterizado parou ao lado dele, dois policiais desceram do veículo e o jovem colocou as mãos na cabeça, para a abordagem policial. Em seguida, um dos policiais apontou a arma de grosso calibre da direção de Daniel, e disparou contra ele. No vídeo é possível ouvir três tiros.

O que diz a PM?

A PM afirma que a equipe fazia rondas e, quando tentou abordar o jovem, «foi recebida a tiros». Essa versão não condiz com as imagens registradas pela câmera de monitoramento. Além disso, o carro em que os militares estavam não tinha identificação de viatura.

Também de acordo com a polícia, houve um revide e Daniel foi «atingido, desarmado e socorrido imediatamente ao Hospital Regional de Santo Antônio de Jesus , mas não resistiu». Também na nota, a PM alega que uma arma de fogo e um vasto material de drogas, como crack, maconha e cocaína foram apreendidos com Daniel.

Por que o carro da polícia era descaracterizado?

Segundo a Polícia Militar, o veículo pertence ao Serviço de Inteligência do 14º Batalhão, de Santo Antônio de Jesus .

Quem são os policiais envolvidos?

A PM não divulgou o nome dos três policiais envolvidos no caso, nem informou se eles foram afastados das atividades. As armas deles foram recolhidas e serão periciadas pela Polícia Civil.

Quem investiga o caso?

O caso foi registrado e será investigado na Delegacia de Santo Antônio de Jesus . A família da vítima, que contesta a versão da Polícia Militar, também será ouvida. Os militares envolvidos e outras testemunhas também prestarão depoimento, e as câmeras de segurança serão analisadas.

Além da Polícia Civil, a PM informou que também vai apurar as circunstâncias do fato. O inquérito instaurado deverá ser concluído em até 40 dias.

Veja mais notícias do estado no g1 Bahia .

Assista aos vídeos do g1 e TV Bahia 💻

31 vídeos Ouça 'Eu Te Explico' 🎙

LINK ORIGINAL: G1 Globo

Entornointeligente.com