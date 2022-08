Entornointeligente.com /

fique por dentro

Eleições Censo 2022 Fantástico Morte de João Paulo Diniz Giovanna Ewbank denuncia racismo Entenda o que é a Al-Qaeda, a organização terrorista que mudou a história com os ataques do 11 de setembro Grupo tem como uma das suas principais missões barrar a influência ocidental em países muçulmanos e substituir seus governos por regimes fundamentalistas. Por g1

01/08/2022 20h06 Atualizado 01/08/2022

1 de 2 A segunda torre do World Trade Center é atingida por avião e explode em chamas durante atentado do 11 de Setembro em Nova York — Foto: Chao Soi Cheong/AP/Arquivo A segunda torre do World Trade Center é atingida por avião e explode em chamas durante atentado do 11 de Setembro em Nova York — Foto: Chao Soi Cheong/AP/Arquivo

Conhecida mundialmente após os ataques de 11 de setembro de 2001, a rede terrorista internacional criada por Osama bin Laden no final dos anos 1980 tem como uma das suas principais missões barrar a influência ocidental em países muçulmanos e substituir seus governos por regimes fundamentalistas.

EUA dizem que mataram Ayman al-Zawahiri, o chefe da Al-Qaeda, no Afeganistão

O nome «al-Qaeda» é controverso, segundo Jason Burke, autor do livro «al-Qaeda – A verdadeira história do radicalismo islâmico» (Ed. Zahar). A palavra que em árabe pode definir desde uma base ou um lar até um alicerce ou pedestal, já era usada em meados dos anos 80 entre radicais islâmicos vindos de todos os cantos para defender o Afeganistão da invasão soviética, deflagrada em 1979.

Mentor espiritual de Bin Laden, Abdallah Azzam usava a palavra para se referir ao papel desempenhado pelos voluntários não-afegãos atraídos de outros países para lutar mesmo depois do fim da guerra contra os soviéticos, conforme o autor.

Conheça a história de Osama bin Laden e da Al-Qaeda antes e depois do 11 de setembro Documentário disponível no Globoplay reúne vídeos inéditos dos ataques de 11 de setembro

«Bin Laden e um grupo de companheiros aceitaram a sugestão e, provavelmente em agosto de 1988, criaram, na cidade de Peshawar, na parte ocidental do Paquistão, um grupo militante», escreve.

Bin Laden deixou o Paquistão em 1989 e voltou para sua terra natal, a Arábia Saudita, onde, em 1990, ofereceu um exército de militantes islâmicos para proteger o país de Saddam Hussein, que invadira o vizinho Kuwait. A ajuda foi recusada e ele deixou o país em 1991, rumo ao Sudão, onde ficou até 1996, quando se fixou no Afeganistão.

Como os ataques de 11 de setembro mudaram o mundo FOTOS : Os ataques de 11 de Setembro em 20 imagens

É neste período, de acordo com Burton, até 2001, que começou a funcionar algo parecido com a al-Qaeda, da forma como é concebida hoje.

«No entanto, mesmo em sua fase mais organizada, no final de 2001, não podemos ver a al-Qaeda como uma organização terrorista coesa e estruturada, com células por toda parte, ou imaginar que tivesse absorvido todos os outros grupos em suas redes», adverte o autor.

20 anos após o 11/9, a guerra invencível no Afeganistão renova a sensação de derrota nos EUA

Convivência com o Talibã

De volta ao país que havia ajudado a defender da invasão soviética, Bin Laden não tardou a se aproximar de outro grupo militante que envolvia aprendizes do Islã sunita que pegavam em armas: o Talibã. Com financiamento paquistanês, o grupo havia tomado a capital, Cabul, em 1996 e implantado um governo islâmico radical no país.

A princípio um opositor do Talibã, Bin Laden mudou de lado após um encontro com um de seus líderes, Mullah Mohammed Omar. Com o apoio de Omar, sua al-Qaeda estava segura para agir no Afeganistão.

«O Talibã teve inigualável sucesso, pois implementou uma teocracia austera e puritana às quais desejavam a al-Qaeda e outro grupos jihadistas. Apesar de só ser reconhecido por três países (Paquistão, Emirados Árabes Unidos e Arábia Saudita), o minicalifado sob as ordens de Mullah Omar reinou à vontade para realizar seus experimentos entre 1996 e 2001», escreveu Abdel Bari Atwan no livro «História secreta da al-Qaeda» (Ed. Larousse).

11 de Setembro

A partir da manhã de 11 de setembro de 2001, quando 19 membros do grupo tomaram quatro aviões de carreira nos Estados Unidos e jogaram contra as torres do World Trade Center e do Pentágono, no maior atentado do tipo na história do país, era impossível não identificar mais a al-Qaeda.

2 de 2 Torres Gêmeas em ataque de 11 de Setembro de 2001 — Foto: (Foto: AP) Torres Gêmeas em ataque de 11 de Setembro de 2001 — Foto: (Foto: AP)

Os Estados Unidos invadiram o Afeganistão para tentar destruir as bases da organização e depor o Talibã, cujo regime fundamentalista islâmico abrigara Bin Laden e seus seguidores. As principais lideranças da al-Qaeda, então, fugiram para o Paquistão, instalando-se em áreas tribais na fronteira com o Afeganistão pouco controladas pelo governo.

Alguns analistas acreditam que o grupo de Bin Laden continua a treinar militantes terroristas em áreas tribais paquistanesas e que seria responsável por introduzir a prática dos atentados suicidas com bombas entre membros do Talibã no Paquistão e no Afeganistão.

Entre os diversos ataques atribuídos ao grupo, estão o que matou 191 pessoas no metrô de Madri, em março de 2004, o que atingiu o sistema de transporte público de Londres (ônibus e metrôs) em julho de 2005 e o atentado suicida que matou a ex-primeira-ministra paquistanesa Benazir Buttho.

Osama bin Laden é morto por militares dos EUA

Atuação

Por sua organização descentralizada, é impossível precisar quantos membros compõem a al-Qaeda. Os Estados Unidos estimam em centenas ou até milhares de militantes espalhados por diversos países, com uma concentração de lideranças no Paquistão.

Relatório do Departamento de Estado dos EUA de 2008 afirmou que a rede terrorista incorporava membros de outros grupos no Oriente Médio, sul da Ásia, África, Europa e Ásia central «que continuam a planejar ataques contra os Estados Unidos e outras nações ocidentais».

11 de Setembro: minuto a minuto do atentado que completou 20 anos

LINK ORIGINAL: G1 Globo

Entornointeligente.com