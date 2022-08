Entenda até quando vai durar queda no preço dos combustíveis

Entornointeligente.com /

15/08/2022 05h00 Atualizado 15/08/2022

A Petrobras anunciou na quinta-feira (11) uma nova redução no custo do diesel vendido às distribuidoras. Esta é a segunda semana consecutiva de recuo no preço dos combustíveis, e os consumidores já encontram a gasolina e o diesel mais baratos nas bombas.

O movimento vai além das fronteiras do Brasil. O barril de petróleo caiu de US$ 120 para menos US$ 100 em poucas semanas e deu um respiro à onda global de inflação. É o que explica Armando Castelar, pesquisador de economia da FGV e professor da UFRJ. Em entrevista a Renata Lo Prete , o especialista enumera as principais incertezas em relação à sustentabilidade dos preços.

«A mais importante, obviamente, é o quanto a economia mundial vai crescer no próximo ano, principalmente quando ela voltar a crescer mais rápido», afirma. «E o que que isso vai significar em termos da demanda por petróleo.»

Castelar informa que a previsão para o PIB global é de avançar somente 2,3% em 2023, bem abaixo da média história, em torno de 3,5%. Se o crescimento for maior, «os combustíveis sobem», mas a perspectiva é de tempestade para o ano que virá, com a possibilidade de recessão.

Ouça a entrevista completa no podcast O Assunto.

