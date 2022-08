Ensino Superior. Inscrições reabrem domingo

Entornointeligente.com /

Novas inscrições ou alterações

As candidaturas à 1.ª fase do concurso nacional de acesso ao Ensino Superior vão estar abertas no domingo para novas inscrições ou alterações, depois de o Governo ter aprovado um reforço de vagas, face ao número elevado de candidaturas verificado.

A decisão foi determinada por despacho do Ministério da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior publicado ontem em Diário da República.

Aumento de vagas

As instituições do Ensino Superior vão poder aumentar em 5% o número de vagas para dar resposta às mais de 60 mil candidaturas (61.473) para 53.560 vagas inicialmente fixadas. Ou seja, havia mais 7.913 candidaturas do que lugares nas instituições. Por áreas de formação, a medida beneficia os cursos de ciências e tecnologias do espaço e engenharia aeroespacial, em competências digitais ou em ciências de dados e sistemas avançados de informação, e em educação básica.

A lista de vagas será atualizada na página da Direção-Geral do Ensino Superior até sábado e a plataforma estará aberta aos alunos no domingo.

Os resultados da primeira fase do concurso serão conhecidos em 11 de setembro.

LINK ORIGINAL: iOnline

Entornointeligente.com