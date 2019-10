Ensino do português em foco em jornadas pedagógicas na Universidade Nacional de Timor Lorosa’e – Cm ao Minuto – Correio da Manhã

Entornointeligente.com /

Escrita poética e narrativa, gramática e inovação no ensino do português, através de recursos digitais, vão estar em foco em várias oficinas nas Quartas Jornadas Pedagógicas da Universidade Nacional Timor Lorosa'e (UNTL), na quarta-feira. O programa das jornadas inclui ainda oficinas sobre oralidade, escrita descritiva e leitura, além de vários debates sobre temas relacionados com o ensino e a aprendizagem da língua portuguesa em Timor-Leste. As jornadas são organizadas pelo Centro de Língua Portuguesa da Universidade Nacional Timor Lorosa'e (UNTL), em colaboração com a Faculdade de Educação, Artes e Humanidades.

