Enrique Graue, Pedro Salazar y Angélica Cuéllar, los candidatos a rector de la UNAM

Entornointeligente.com /

La Junta de Gobierno de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) dio a conocer este jueves a los tres candidatos para ocupar el cargo de rector para el periodo 2019-2023.

Estos son la socióloga Angélica Cuéllar Vázquez, el médico Enrique Luis Graue Wiechers (actual rector) y el jurista Pedro Salazar Ugarte.

“La Junta de Gobierno hace de su conocimiento los nombres de la y los distinguidos universitarios que a su juicio cumplen de mejor manera con los requisitos establecidos en dicha convocatoria y en la Legislación Universitaria”, señala la UNAM en un comunicado.

En 26 de septiembre pasado inició formalmente el proceso para renovar la titularidad de la rectoría de la UNAM, tras la emisión pública de la convocatoria emitida por la Junta de Gobierno integrada por 15 “distinguidos” académicos y que tiene entre sus facultades el nombramiento del rector, según marca la legislación universitaria.

Los candidatos serán entrevistados por el pleno de la Junta de Gobierno de la UNAM a partir del 4 de noviembre.

La fecha límite de designación del próximo jefe nato de la UNAM (forma en que la normativa universitaria se refiere al rector), es el 7 de diciembre.

Enrique Graue -Es egresado de la licenciatura de Médico Cirujano y de la especialidad en Oftalmología de la UNAM y realizó sus estudios de posgrado en Trasplantes de Córnea en la Universidad de Florida.

-Desde 2015 es rector de la UNAM. Desde 1984 es profesor de tiempo completo de la Facultad de Medicina donde continua en el nivel de posgrado.

-Fungió como jefe del Departamento de Córnea del Instituto de Oftalmología Fundación Conde de Valenciana. A la fecha es presidente del Patronato de la fundación.

-Fundó el primer banco de ojos no dependiente del Estado e instaló una unidad de investigación básica con fondos concurrentes del CONACyT. También ocupó la subdirección médica de ese instituto y después la dirección.

-Como oftalmólogo ha ocupado los cargos de fundador y presidente del Centro Mexicano de Córnea, presidente de la Sociedad Mexicana de Oftalmología y del Consejo Mexicano de Oftalmología; presidente de la Asociación Panamericana de Oftalmología y vicepresidente del International Council of Ophthalmology. Actualmente preside la Academia Nacional de Medicina.

-Es miembro de la Real Academia de Medicina de España, de la Real Academia de Medicina de Cataluña, de la Real Academia de Medicina de Sevilla y del Royal College Of Physicians del Reino Unidos.

-Ha publicado más de 134 artículos y cuenta con 119 citas a trabajos personales y un libro de su especialidad. Ha editado cuatro libros relacionados con la educación y participado con 36 capítulos en libros de circulación nacional e internacional.

Dra. Angélica Cuéllar Vázquez -Cuenta con licenciatura, maestría y doctorado en Sociología por la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM.

-Tiene un postdoctorado en Sociología del Diritto. Università Degli Studi Di Milano, Italia.

-Actualmente es coordinadora de Sociología de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM .

-Se le otorgó el Premio Universidad Nacional, Área Docencia en Ciencias Sociales, UNAM, en 2014.

-Es miembro del Sistema Nacional de Investigadores nivel III, coordinadora del grupo Law and Politics del Research Committee on Sociology of Law de la International Sociological Association, así como miembro de la Academia Mexicana de Ciencias.

-Sus líneas de investigación son la sociología del derecho, movimientos sociales y metodología cualitativa.

– Sus publicaciones recientes son La SCJN: sus ministros, la política y el agravio social; El desafuero de Andrés Manuel López Obrador, y Los jueces de la tradición.

Dr. Pedro Salazar Ugarte -Es licenciado en Derecho y Doctor en Filosofía Política.

-Actualmente tiene el cargo de director del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM.

-Además es investigador titular ‘B’ de Tiempo Completo del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, profesor de la Facultad de Derecho y Conductor del programa Observatorio TVUNAM.

-Ha impartido cursos de licenciatura, maestría y doctorado en diversas instituciones de educación superior nacionales.

-Asimismo, es profesor en el Centro de Estudios Políticos y Constitucionales de Madrid. Ha desarrollado estancias de investigación en Italia y en Argentina.

-Es miembro del Seminario de Teoría Constitucional de América Latina auspiciado por la Universidad de Yale.

-Sus líneas de investigación son Democracia y derechos humanos , Estado de Derecho y cambio constitucional , así como Teoría política.

-Su libro más reciente es, en coautoría con Paulina Barrera y Saúl Espino, Estado laico en un país religioso.

Con información de Notimex y UNAM

LINK ORIGINAL: El Financiero

Entornointeligente.com