Enrique Antía viajará a Países Bajos para interiorizarse sobre métodos para ganarle terreno al mar que quiere aplicar en Maldonado

«Uruguay es un país muy chico. Necesitamos más territorio. Y como por obvias razones no podemos ampliar nuestras fronteras terrestres, lo único que nos queda es empezar a ganarle tierra al mar», declaró el intendente de Maldonado tras anunciar que viajará a Países Bajos para entrevistarse con expertos en la construcción de polders . Antía pretende aplicar estas técnicas en Maldonado. «Tenemos una cantidad de costa que no sirve para mucho, porque allí no hay balnearios ni paradores. Y ya que vamos a construir casas y hoteles en esas zonas de la faja costera, ¿por qué no aprovechar para seguir un poco más allá?». El intendente fernandino aclaró que no es partidario de las islas artificiales, ya que «con ellas se desperdicia completamente el espacio que queda entre la costa y la isla. Nosotros creemos que ese espacio también tiene que ser aprovechado para construir rascacielos, complejos turísticos, carreteras y cualquier otra cosa que sirva para generar trabajo para los fernandinos y también para hacer enojar a los ecologistas y a los científicos que se pasan jodiendo todo el tiempo con eso de la protección de la faja costera».

El San Rafael: «Con todo el trabajo que nos está dando ese asunto ya no nos alcanza con un par de edificios. Ahora queremos que por lo menos construyan cinco rascacielos». Enrique Antía, caudillo amante de la costa.

