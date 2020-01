Enorme bronca al final de Kansas vs KSU

Entornointeligente.com /

Al finalizar el juego entre Kansas y Kansas State Wildcats (KSU) se desató una pelea en las gradas luego de que los Jayhawks vencieran 81-60 en casa a su rival, el martes por la noche.

Todo comenzó tras una jugada al final del tiempo regular que envió a ambos equipos a un frenesí y estalló una gran pelea. Silvio De Sousa de Kansas pareció hacer un signo de exclamación en la victoria de su equipo con un bloqueo de DaJuan Gordon en los últimos segundos, pero miró al jugador de Kansas State y se paró frente a él.

A huge brawl went down at the end of the Kansas-KSU game…

(via @Riley_Gates ) pic.twitter.com/lIwNfMgHFx

— Bleacher Report (@BleacherReport) January 22, 2020 Eso provocó una pelea que vació las bancas en la que se vio a De Sousa levantando una silla, derivando en golpes y expulsiones para todos menos cinco jugadores para cada lado que permanecieron en la duela para terminar el último segundo después de una larga revisión de video, según la transmisión de ESPN.

Todo comenzó tras una dura falta al final del tiempo regular. Foto: Getty. La situación continuó cuando la violencia se extendió a las gradas.

Por el momento no ha habido un pronunciamiento de pate de la oficina de Big 12.

