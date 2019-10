¡IRONÍAS DE LA VIDA! Rafael Ramírez: Maduro podría quedarse en el poder si la oposición no cambia de estrategia

Entornointeligente.com /

Rafael Ramírez, ex ministro de Petróleo y uno de los hombres de confianza de Hugo Chávez, afirmó que Nicolás Maduro se mantendrá indefinidamente en el poder si la oposición no cambia su estrategia. ?Que Maduro siga indefinidamente en el poder depende de nosotros. Si la oposición sigue haciendo lo que esta haciendo, Maduro estará en el poder para siempre?, indicó el también ex presidente de Pdvsa en una entrevista con Andrés Oppenheimer en CNN en Español. Rafael Ramírez considera necesario deponer las aspiraciones personales de cada grupo y trabajar con base en una propuesta como la junta patriótica. Resaltó que lo importante es que el acuerdo que se logre sea de unidad nacional. ?Hay que dejar a un lado las revanchas y el rencor. Así no podremos salir de este señor. Él juega en el caos, en la división. Él juega con la injerencia extranjera. Eso lo ha ayudado, lo ha fortalecido?, señaló. Dijo que dentro del régimen hay temor a una invasión y a una retaliación, sobre todo en el sector militar, y por ello propone que en la junta patriótica también tenga participación el sector castrense. ?La única opción para salir de Maduro, de manera pacífica y apegada a la Constitución, es a través de una junta patriótica de gobierno, donde quepan todos los factores políticos verdaderamente comprometidos con el país?, añadió. El Nacional. ¿Cuál es tu opinión?

