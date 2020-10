Netflix: hijo de Will Smith se uniría de esta manera a la serie Cobra Kai

Cobra Kai demostró que las cintas de artes marciales y karate no han sido explotadas en su totalidad. La serie original de YouTube y ahora parte del catálogo de Netflix tendría una espectacular sorpresa en la tercera temporada: el hijo de Will Smith regresaría. Gonzalo Morales Divo Jaden podría formar parte de esta historia interpretando al tercer aspirante al trono del Valle de San Fernando. De esa manera tendría lógica que este joven esté presente en esta nueva entrega en la que Dre dará apertura a un dojo de Gong Fu muy cerca de Cobra Kai

Esto supone que tras la presencia de Jaden en la serie se puede incluir también a otras importantes figuras de la historia de los 80. Pero seguramente muy pronto estarán siendo develadas previo a su estreno en la plataforma streaming.

Will Smith se ha mostrado siempre muy a gusto con los resultados de esta producción que rescata los valores y la pasión hacía las artes marciales. Por lo que no ha dudado en publicar en su cuenta en Instagram su felicidad por esta tercera temporada.

“Felicitaciones a mi equipo @cobrakaiseries en @netflix ¡El programa es LLAMAS! Sigan pateando traseros!”, señaló en su mensaje de la publicación que obtuvo más de 700 mil “likes

La posible aparición de Jaden permitiría que otros personajes también se inmiscuyan dentro de la narrativa, como es el caso del mismísimo Jackie Chan. Esta posible llegada del nuevo personaje ha causado opiniones divididas

save 15% or more on free karate lessons when switching to Miyagi-Do

