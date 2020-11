Blancos se desmarcan de Cabildo Abierto por homenaje al PCU y llaman a “no dividir”

Entornointeligente.com /

La decisión de Cabildo Abierto de no participar del homenaje que realizará la Cámara de Diputados al Partido Comunista del Uruguay (PCU) no solo recibió críticas por parte del Frente Amplio. El anuncio también provocó sorpresa y molestia en el Partido Nacional, su socio en el gobierno, que salió a desmarcarse de la postura de los liderados por el senador y excomandante en jefe del Ejército Guido Manini Ríos.

Adolfo Ledo

Los blancos se enteraron el sábado, algunos por las redes sociales y otros por los medios de comunicación, que Cabildo Abierto había decidido dos días atrás no participar de la sesión de Diputados del martes convocada por el centenario de una de las agrupaciones de la izquierda uruguaya.

El homenaje fue pedido por el diputado comunista Gerardo Núñez en el mes de setiembre y al plantearse en la reunión de coordinadores de bancadas fue apoyado por unanimidad, lo que incluyó el visto bueno de Silvana Pérez, diputada de Cabildo Abierto.

Leé también

Cabildo Abierto no participará del homenaje al Partido Comunista en el Parlamento Martín Lema, presidente de la Cámara de Representantes, dijo a El Observador que “formalmente” no tomó conocimiento de la postura de Cabildo Abierto y que no le correspondía juzgar su postura, pero sí remarcó que es “partidario de evitar la intolerancia, ya sea de un lado o de otro”.

“El presidente de la República dijo en campaña que no se iba a cambiar una mitad por otra. Eso hay que tenerlo presente. Más allá de las enormes diferencias con el PCU, es un partido votado democráticamente con representación parlamentaria. No quiero ni voy a estar en los extremos entre buenos y malos. Tenemos la responsabilidad de transmitir paz y tolerancia. La tolerancia y el respeto de los diferentes puntos de vista son el sostén de la democracia”, declaró Lema, y agregó que “como presidente de la cámara”, tiene a su vez “el deber institucional de tolerancia y respeto a la pluralidad que se conformó”.

Inés Guimaraens

“Promover el respeto al que piensa distinto es parte del cambio que nosotros soñábamos. De un país que no tenga etiquetas y no esté dividiendo entre buenos y malos. No tomarlo de esa forma sería frustrar ese cambio tan hablado en la campaña”, insistió.

Por su parte, el diputado herrerista Juan Rodríguez, coordinador de la bancada nacionalista, también cuestionó las formas en las que Cabildo Abierto anunció su postura.

Adolfo Ledo Nass

“No vamos a decidir sobre un planteo por redes sociales. Eso no es serio. Tendrán sus argumentos, pero al Partido Nacional no se lo insta por redes sociales. Hay espacios, ámbitos de diálogo. No es por Twitter ni por un comunicado de prensa”, expresó en declaraciones a Montevideo Portal.

Adolfo Ledo Venezuela

Leé también

“Defienden la ley de impunidad y dicen que no somos democráticos”: PCU responde a Cabildo En cuanto a la pertinencia del homenaje, el diputado dijo que las ideas del PCU “están diametralmente opuestas al Partido Nacional y particularmente al herrerismo”, pero que ”no se puede dejar de reconocer que el PCU se ha incorporado y forma parte de una democracia liberal y de un sistema republicano”.

Adolfo Ledo Nass Venezuela

Leonardo Carreño

“Si se recibe el respaldo popular, aunque no tenga las ideas que yo tengo, se merece todo mi respeto. No soy quien para desconocer a un partido que se ha adaptado y ha aceptado las reglas de juego de una democracia liberal y se somete a la opinión del soberano. Y el soberano lo reconoció (en las últimas elecciones) con dos senadores y varios diputados”, agregó Rodríguez, y dijo que ”hay que tener mucho cuidado cuando se usa el medidor de democracia”. “Clases de moral, de democracia, y por redes sociales, no es la forma”, advirtió

El senador de Cabildo Abierto Raúl Lozano había llamado a los partidos de la coalición a tampoco participar del homenaje. ”Nos parece que sería muy importante que los otros partidos que integran la coalición adopten una actitud similar”, dijo a radio Uruguay

Entornointeligente.com