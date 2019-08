Enner Valencia asegura que se mantendrá en Tigres

Entornointeligente.com /

Enner Valencia, delantero ecuatoriano. El futuro de Enner Valencia continuaría en tierras mexicanas, ya que si bien se lo ha vinculado durante esta semana con el Galatasaray de Turquía, el propio delantero se ha pronunciado sobre el tema. “Cuando llega el período de transferencias me envían a otros equipos, pero aquí estoy nuevamente, estoy feliz en Tigres”, empezó hablando el rápido jugador ‘tricolor’, recordando que no es la primera vez en que se lo relaciona con otro equipo que no sean los ‘felinos’. “Quiero seguir entreteniendo a los fanáticos porque me tratan muy bien, y continuaré”, sentenció el delantero ecuatoriano. Por su parte, desde Turquía, varios medios deportivos no pasaron por alto sus declaraciones ante la prensa ‘azteca’, agregando que de igual forma, la directiva del Galatasaray seguirá negociando con Tigres, esperando sumarlo a sus filas. Cabe agregar que Tigres mantiene una lista larga de atacantes, resaltando el francés André-Pierre Gignac, el chileno Eduardo Vargas, y la promesa mexicana Jürgen Damm.

LINK ORIGINAL: Ecuavisa

Entornointeligente.com