«Enmendar el error» Cristián de la Fuente rompió el silencio al llegar a México sobre la infidelidad a su esposa (+Video)

Luego de que lo ocurrido provocara controversia, el actor se pronunció para hablar al respecto Cabe recordar que el programa Pimer Impacto difundió un polémico vídeo el pasado 15 de septiembre dónde el actor chileno Cristián de la Fuente se mostraba besándose con una mujer joven en México. Al parecer, esto tuvo lugar en un restaurant en Ciudad de México en compañía de varios asistentes.

Su amigo, Carlos Adyan, leyó un mensaje en el espacio En Casa con Telemundo que le había enviado el propio actor, reconociendo que le fue infiel a Angélica Castro.

Ante esto, el actor se pronunció públicamente para reconocer lo ocurrido, asegurando que se siente avergonzado de toda la polémica que provocó y los problemas que causó en su familia.

« Cometí un error. Una niña se me acercó, me dio un beso y no la paré. Estaba con un amigo, nos grabaron y salió ese vídeo. Es un error de borracho, de tonto» expresó.

«Obviamente tengo vergüenza y pena por el daño causado a mi familia y estoy muy arrepentido. Nada más. Esa es la verdad» agregó.

Es importante destacar que anteriormente cuando regresó al país azteca por motivos laborales, el actor brindó sus primeras declaraciones sobre este polémico vídeo cuando fue cuestionado por un periodista.

«Les digo muchas gracias. Agradezco todo lo que ustedes dicen. Las personas con las cuales tengo que pedir perdón es mi familia. Enmendar el error, pedir perdón y ser una mejor persona» señaló.

