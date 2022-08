Enmanuel Viloria: Clásico de La Consolación pudo ser de consagración

Entornointeligente.com /

El ciclismo trujillano cuenta hoy en día con varios talentos interesantes, unos con cierto recorrido y otros que de a poco se abrieron paso en busca de la consagración. Precisamente para consagrarse o por lo menos comenzar esa consolidación en el pedalismo nacional, pudo servir la excelente actuación que hace tan solo días protagonizó Enmanuel Viloria en el Clásico Virgen de la Consolación de Táriba.

De propias palabras del joven corredor que presta servicios para al Team Confitería La Guacamaya-Metro de Caracas, se pudo conocer su satisfacción por ver premiado un esfuerzo de esos que caracteriza a una disciplina tan exigente físicamente como es el ciclismo.

Con un tiempo de 2 horas, 32 minutos y 49 segundos, Viloria se impuso en el tercer y último día de este tradicional evento del pedalísmo venezolano, que tuvo como monarca de la general a Yurgen Ramirez (Training Banesco). En el tercer lugar del podio cerró el pedalista de La Guacamaya, a 51 segundos del campeón Ramírez.

Cuatro compañeros y coterráneos No es el único trujillano que forma parte de la escuadra que apoya la famosa confitería de Valera que siempre respalda al deporte y para el ciclismo se unió con el prestigioso sistema de transporte de la capital.

Ahí comparte con otros oriundos de estas tierras, liderados por el Campeón de Vuelta a Venezuela, Carlos Torres. Los otros tres efectivos de Trujillo, son Julio Blanco Jr, Enderson Saez y William Linares.

Contó sobre las tres etapas «Nuestra participación estaba planeada después de Vuelta a Venezuela, de ahí hicimos un periodo de descanso para venir hacia acá», dijo en referencia a la competencia que se realiza en el estado Táchira, la meca del ciclismo venezolano.

«Corrimos esta vuelta en San Cristóbal, andando bien entre comillas. Las piernas hablan es andando, uno no puede decir así estoy bien, vamos a la expectativa siempre», afirmó con humildad el atleta profesional.

«Esa primera parte un circuito quebrado, por decir acá una especie de Vuelta a España», comparó a la vez que guardó las distancias. «Con una subida no dura, no fuerte, pero el ritmo como la subían era muy duro, del pelotón cualquiera se cortaba cuando se daba la fuga. Al final la llegada fue compacta», describió esa primera etapa del Clásico pactado a tres.

«Siempre traté de estar en cualquier fuga que se diera», advirtió como buen rodador. Contó que tuvo una caída y se le estropeó la bicicleta.

«Carlos Torres quedó en Top 10, yo quedé de 19. Blanco quedó ahí también», repasó resultados. «Hicimos un lanzamiento para Carlos, llegó un corte que se hizo en la última vuelta y ganó», resaltó con entusiasmo.

El trujillano al momento de cruzar primero la meta

Segundo capítulo En cuanto a la segunda jornada disputada, indicó que fue en la tarde, con una contrarreloj corta de 8km. «Como un prólogo que fue parte del circuito», consideró sobre la crono.

«Ahí era darle todo a ver que sale. Gracias a Dios salió buen tiempo, yo quedé sexto en la etapa», destacó. Relató que «Julio (Blanco Jr) por mucho tiempo estuvo haciendo el mejor tiempo con 11:05, pero ya cuando empezaron a salir corredores especialistas de crono, pues eso cambió».

«Después hice tiempo de 10:19. Torres quedó como 14 y otros estuvieron ahí metidos también», resumió resultados de esa segunda cita del Clásico de la Consolación. «Lo importante es que al quedar sexto no perdí tanto con el líder», agregó con satisfacción y alegó que «se recuperó tiempo con otra gente».

Viloria (d) en la general cerró en el tercer puesto

Coronó en la tercera Llegó la hora de la tercera y última etapa. «El circuito parecía el del primer día pero con otra subida. Una muy famosa que es el Lomo de la Lotería», recordó. Especificó que este recorrido a revoluciones «salía de Táriba, subía a la autopista y volvía a subir a Táriba».

«Tenía que estar atento a la fuga, para estar cayendo con los protagonistas. Se dio con Carlos Torres, Mora, Molina y un corredor de Colombia», señaló. «Pensábamos que se daba pero atrás lo pudieron dar caza. Faltando como tres vueltas se acabó esa fuga», lamentó.

«Pero hubo una breve paz por decirlo así», espetó sigilosamente. «Teníamos que buscar la etapa con Carlos, tratar de atacar de lejos», soltó con vehemencia.

«Faltando una vuelta íbamos por el Sambil, Carlos me dijo que atacara desde ahí pero no tenía piernas», dramatizó así el momento de la arenga del «capo» del equipo. «¡Vamos!.. me dijo, que tú puedes. Trata de darlo todo, no importa si quedas desfallecido», valoró cada palabra de su compañero.

Por momentos sintió que defraudaría a su líder. «Entonces ataco, había un mini corte, luego contraataco, vuelvo a salir y nada. De ahí era una contrarreloj hasta meta, a darlo todo», respiró hondo.

Se refirió jocosamente de cómo en un video se vió cuando llegó realmente desfallecido. «Se hizo eterno, no tenía piernas, estaba pedaleando con el alma de verdad y no podía», narró el dramático acercamiento a la meta.

«Cuando cruzo el elevado, a unos 200 o 300 metros yo no veía gente. Después miro y veo que cruzan, venían subiendo unos ciclistas y me dije: me van a agarrar», prosiguió. Confesó que sintió «super pesada la bicicleta».

«Gracias a Dios que se dio la etapa, a lo ultimo yo ni celebré ni nada», finalizó la narración de un logro que para muchos puede ser discreto, pero para este valerano es una alegría muy grande, no solo para él, sino para todo su equipo.

«Esa victoria es muy importante. Debo agradecerle a Julio, porque yo tuve un pinchazo faltando como cuatro vueltas, él trató de subir para llegar al pelotón. Volvió y me dio la bici», remarcó el excelente papel de gregario que cumplió el hijo del histórico Julio Cesar Blanco.

Reconoció que gracias a eso pudo continuar la carrera sin percances. «Si yo hubiese cambiado la rueda no me hubiese dado tiempo, no hubiese ganado», aseguró.

Por último extendió infinito agradecimientos a todos los compañeros, así como al cuerpo técnico y a los patrocinadores, además a los que lo apoyan desde Valera. «Cualquier premio es de ellos», cerró.

