Enjambre sísmico sacude sur del país

Los sismos en el sur del país se han vuelto el pan de cada día. El Observatorio Vulcanológico y Sismológico de Costa Rica (Ovsicori) reporta en sus redes sociales 13 meneones en los últimos 3 días, eso quiere decir que por lo menos hay 4 eventos cada 24 horas. De acuerdo con los reportes, estos movimientos son de magnitudes entre 2,9 y 5,6 en la escala Richter. DIARIO EXTRA consultó sobre el tema al sismólogo del Ovsicori, Marino Protti, quien recalcó que «es una zona con una actividad muy muy intensa». ¿POR QUÉ TANTOS? En los últimos años ha sido infrecuente que haya tantos en pocos días, pero la respuesta de esto es que se colocaron las estaciones del Ovsicori para detectar los movimientos. «Algo que es importante aclarar es que ahora tenemos más estaciones sismológicas en el sur, eso va a registrar más sismos», explicó el experto. Con las estaciones que había antes, únicamente se reportaban temblores mayores a los 3 grados, sin embargo, gracias a la apertura, los de menor magnitud son más fáciles de detectar. POSIBLE TERREMOTO El último terremoto que hubo en el sur del país fue hace 39 años y según el especialista el ciclo sísmico para que vuelva a ocurrir es de 4 décadas. «Ese sismo pudo haber ocurrido hace cinco años o bien podría pasar dentro de los próximos 5 años», añadió Protti. Este medio le consultó al sismólogo si se está liberando energía de forma corta y no abrupta (terremoto) como durante años se ha esperado en la Zona Sur. «Los sismos pequeños casi no liberan energía. Del sismo que se espera en la zona se necesitan que ocurran centenas por año durante muchos años y eso no sucede; tendrían que ser muchos de magnitud 5 y cuando es así solo un sismo grande lo puede liberar», concluyó.

Martes 06 Septiembre, 2022

HORA: 12:00 AM

