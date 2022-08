¡ENIGMÁTICO! El creador del Juego del Calamar ofreció detalles de la segunda temporada

Entornointeligente.com /

El juego del calamar llegó casi sin promoción a Netlfix y se convirtió de manera inmediata en un fenómeno mundial. La serie de Corea del Sur fue creada por Hwang Dong-hyuk, quien logró con su ficción obtener infinidad de premios y nominaciones. De hecho, logró convertirse en la primera producción en idioma no inglés en obtener una nominación al Emmy como mejor drama y mejor actor (logró en total 14 candidaturas).

Con este aval detrás, Hwang se encuentra de lleno en la producción de lo que será la segunda temporada. Mientras tanto, adelantó al sitio especializado The Hollywood Reporter algunos detalles de lo que veremos en la nueva entrega.

«Quería hacer este programa para que las personas se dieran cuenta de que el mundo es injusto y se preguntaran por qué y dónde podemos comenzar a hacer cambios», reflexionó el director y agregó: «No estoy tratando de decir que el capitalismo es malo en sí mismo, solo quería plantear esta pregunta sobre qué podemos hacer para cambiar nuestro sistema a uno más justo».

Con el tema de la competencia y la necesidad de generar dinero como una salvación, Hwang ideó la trama de esta serie que acaparó la atención de millones de espectadores alrededor del mundo. De hecho, el guionista analiza en la entrevista al sitio, la situación actual y la compara con el momento en que creó esta historia: «Hace diez años, la gente pensaba que nadie se uniría a un Squid Game, pero ahora la gente tal vez quiera hacerlo porque es muy difícil salir adelante.»

Pero todos quieren saber qué va a suceder con Seong Gi-hun (Lee Jung-jae), el personaje central de la historia de El juego del calamar que terminó en medio de un suspenso imaginado. Y, claro, todos tienen en la mira la nueva historia. «Mentiría por completo si dijera que no siento ninguna presión porque mucha gente aguarda la segunda temporada, y la primera fue demasiado exitosa como para no encontrarme presionado por ella», se sinceró Hwang y agregó: «Una vez que me siento delante de mi computadora, me convierto en parte del mundo que he creado y me olvido por completo del mundo real al que pertenezco».

Sin realizar spoilers, Hwang afirmó qué va a pasar con el personaje de Seong, quien comenzó la primera temporada siendo un hombre que se encuentra en el fondo del mar y que alcanza lograr llevarse el premio mayor a costa de haber pasado por situaciones tremendas. «Naturalmente, habrá un flujo de eventos que conducirá hasta el final de la temporada. Seong Gi-Hun es una persona completamente nueva al final de la primera temporada, así que, la segunda se centrará en lo que va a hacer este nuevo Gi-hun y cómo se desarrollará todo en torno a esta versión del personaje».

Está claro que veremos el mismo espíritu de la primera tanda de episodios y así lo confirmó el creador en la entrevista: «Las filosofías que puse en la primera temporada naturalmente se extienden a la segunda temporada. En lugar de tratar de cumplir con las expectativas de los espectadores, solo pensé en el último momento cuando Gi-hun se dio la vuelta para abordar el avión y pensé en lo que hará a continuación». Sólo resta esperar cómo seguirá la historia en la segunda temporada y quiénes serán los nuevos participantes de este aterrador juego.

