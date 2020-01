¡Enhorabuena! La actriz Cameron Diaz se convirtió en madre a los 47 años

Entornointeligente.com /

Cameron Díaz

Cameron Díaz, de 47 años, se acaba de convertir en madre de una niña al lado de su esposo, Benji Madden. A la bebé decidieron llamarla Raddix Madden. La noticia fue compartida por la actriz en Instagram .

Por Gisselle Acevedo / Soy Carmín

“¡Feliz año nuevo de los Madden!”, comenzó la publicación de Cameron Díaz en Instagram para da el anuncio.

“Estamos muy felices, bendecidos y agradecidos de comenzar esta nueva década al anunciar el nacimiento de nuestra hija, Raddix Madden”.

“Ella instantáneamente capturó nuestros corazones y completó a nuestra familia”, agregó Díaz.

Cameron Díaz y Madden, de 40 años, se conocieron en mayo de 2014, se comprometieron justo antes de Navidad ese año y se casaron en enero de 2015. La pareja dijo su “Sí acepto” en su casa en Beverly Hills, California, frente a amigos famosos como Drew Barrymore , el hermano de Benji y el compañero de banda de Good Charlotte , Joel Madden, y la esposa de este último, Nicole Richie.

Madden y Cameron Díaz son notoriamente privados acerca de su relación, pero han hablado en algunas ocasiones sobre su afecto mutuo . En agosto de 2017, el cantante publicó un dulce homenaje a su esposa en honor a su cumpleaños, escribiendo:

“Siento que soy el tipo MÁS AFORTUNADO VIVO” junto a una foto de la pareja.

“No es solo mi compañero en la vida, en todo”, dijo la actriz de The Mask en junio de ese año sobre su esposo.

“Nunca he tenido a nadie que me haya apoyado tanto y me haya dado tanto coraje para ser yo mismo y realmente explorarme a mí mismo”.

“Mi esposo ha podido mostrarme cómo es ser […] un igual”, explicó Díaz. “Y he aprendido mucho de él. Lo miro todos los días y él me inspira . Me siento muy afortunado.”

