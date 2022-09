Enfriaron a ‘Zambo’ de 5 balazos

Entornointeligente.com /

Recién había salido de la cárcel y le había dicho a su papá que quería cambiar. Sus enemigos lo asesinaron a balazos la noche del jueves en Chiriquí

Octavio Andrés Valdés González (a) ‘Zambo’, de 24 años de edad, fue asesinado de al menos 5 balazos.

El crimen ocurrió a eso de las 8:25 de la noche del pasado jueves en la Barriada San José del corregimiento de Las Lomas, en el distrito de David, en Chiriquí.

Se supo que «Zambo» se encontraba en la calle próximo al Bar Tarira, conversando con dos amigos, cuando tres sujetos pasaron caminando frente a ellos. Luego estos se devolvieron y sin mediar palabras le dispararon a ‘Zambo’.

Según testigos, dos de los sospechosos son de mediana estatura, cargaban abrigos negros y boinas. El tercer sujeto era de estatura alta y vestía abrigo y gorra.

Tras acabar con su víctima los sicarios huyeron de la escena, mientras que las amistades de «Zambo» pidieron auxilio a los bomberos.

Sin embargo, cuando los camisas rojas llegaron, ‘Zambo’ se encontraba sin vida.

Andrés Valdés Rivera, padre del hombre asesinado, pidió a las autoridades que se haga justicia y castiguen a los responsables.

«Él me dijo: Papá, yo voy a cambiar, quiero ser otra persona y yo me sentí contento. Cuando salió me dijo eso, pero ahora me lo mataron, quiero justicia», dijo con la voz entre cortada por la tristeza.

De acuerdo a las autoridades judiciales, alias ‘Zambo’ había salido el pasado lunes 5 de septiembre de la cárcel de David, donde pagó condena de 5 años por delito de robo.

Este es el crimen número 14 que se perpetra en lo que va de transcurrido el año 2022, en la provincia de Chiriquí.

Mientras que a nivel nacional, en lo que va de septiembre, de acuerdo al conteo que lleva este diario, se han reportado 13 crímenes.

En agosto 44 personas fueron asesinadas a nivel nacional, la mayoría fueron hombres.

CIFRA De lo que va de septiembre 13 personas han sido asesinadas a nivel nacional

