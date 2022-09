EnFotos El día después de Ian en Florida

Entornointeligente.com /

CARACAS.- El paso del huracán Ian por la costa suroeste de Florida dejó grandes destrozos e inundaciones y marejadas que las autoridades califican como «catastróticas e históricas», con dos posibles víctimas aún por confirmar.

El presidente de Estados Unidos, Joe Biden , aprobará una declaración de zona de desastre sobre los territorios afectados, lo que permitirá aumentar la ayuda federal para paliar sus efectos, según prometió esta mañana al gobernador de dicho estado, Ron DeSantis.

Ian se degradó a tormenta tropical, pero el Centro Nacional de Huracanes (NHC) puso a toda la costa de Carolina del Sur bajo un aviso de huracán ante los pronósticos de que recupere fuerzas y toque tierra en ese estado el viernes.

Los vientos máximos sostenidos aumentaron cerca de 70 mph (110 km/h) con rachas más fuertes.

— Smurph (@swmurfl) September 29, 2022 Los meteorólogos advirtieron de que Ian va a producir vientos y lluvias fuertes y marejada ciclónica en áreas de la costa este de Florida y en Georgia y las Carolinas.

También hay riesgo de uno o dos tornados a través del centro-este y el noreste de Florida hasta esta mañana y el viernes en la costa de Carolina del Sur y de Carolina del Norte.

Virginia Hernández/Con información de EFE

