EnFotos Construyen en Zulia vehículos alimentados con energía solar

CARACAS.- En Zulia un piloto de carreras ayudándose con tutoriales de Youtube sortea de manera creativa y sustentable la crisis energética construyendo vehículos que se alimentan de energía solar.

Augusto Pradeira, agobiado por el deterioro de los servicios públicos decidió utilizar lo que le ofrece la ciudad de Maracaibo para resolver la movilidad. ¿Qué hay en el país, en la ciudad que funcione eléctricamente? los carritos de golf».

Con un carrito de golf donado modificándolo para darle estabilidad y con el motor de una moto comenzó a construir su primer prototipo, aunque en la primera no resultó del todo.

«Era muy lento no pasaba de 26 kilómetros por hora», enfatizó.

Tras asesorarse con gente debla Universidad del Zulia «y ahora hemos llegado a tener un carrito que llega a 40 Km por hora suficiente para la ciudad con una carga de 6 horas podemos recorrer de 60 a 100 kilómetros».

De esta forma construyó cuatro vehículos más que cargan con energía 110 y tarda mes y medio en construirlo.

Pero luego llegaron los apagones lo que resolvió utilizando celdas solares «e inventamos un carrito de comida que se mueve con paneles solares».

Adonde queramos va con energía del sol «¡Es increíble! y como el carro es grande podemos colocarle hasta tres paneles y eso me da una autónoma que no me para nadie, mientras haya sol puedo estar todo el día rodando».

Ahora construye autos con energía verde que también está siendo utilizada por la alcaldía de Maracaibo en postes inteligentes que ofrecen internet y otros servicios.

Vehículo eléctrico Sonia Pomenta Llaña/Unión Radio

