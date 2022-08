Enfocada- Amanda Dudamel mostró que también fue preparada por la personal coach que preparó a Paulina Vega  (+Videos)

Entornointeligente.com /

Por su parte, la Miss Venezuela 2021, Amanda Dudamel decidió contar por qué se había alejado de las redes sociales en las últimas semanas. A través de su su cuenta en Instagram, la reina colgó un material audiovisual con el cual escribió: «Estamooooss de vuelta y les cuento que no me alejé de las redes en vano🤩, fue por petición de @tammysusbanko, por una buena causa, la mejoooor de las causas, y simplemente no existen palabras que me permitan describirles lo increíbles que fueron estas dos semanas» .

Amanda hace referencia a Tamayra Sus Banko , quien se define en su cuenta en la misma red social como personal coach, instructora certificada de pilates y consultora senior de fitness. Mejor conocida como Tammy, la oriunda de Cúcuta es responsable de la preparación de Paulina Vega, Miss Universo 2014 , así como de otros famosos.

Seguidamente, Amanda destacó: «Por esooo les comparto este video🤩, solo un preámbulo de todo lo que hicimos estos días para que puedan sentir junto a nosotras la intensidad de lo que vivimos».

En el clip, se puede ver parte del proceso que realizó la criolla durante 17 días, ocho horas al día, con el método Physique By Design. Allí se puede le puede ver realizando diferentes tipos de ejercicios, todo complementado con una alimentación balanceada y una que otra actividad de «lifestyle».

Tammy, por su parte, destacó el compromiso de Miss Venezuela 2021 en el proyecto. «Trabajar con Amanda ha sido una de las experiencias más enriquecedoras de mi vida. Creo que todos los profesores somos felices cuando nuestros estudiantes son A+. Su deseo, determinación y disciplina fueron determinantes para su éxito. Es una reina muy comprometida. Estoy segura de que va a representar a Venezuela en el próximo Miss Universo con gran honor. Muchos éxitos para @amandadudamel; muy orgullosa de ti 💪👍».

En las Stories de Amanda se dejó ver Gabriela Isler, directora de Formación y Comunicaciones del Miss Venezuela , quien acompañó a la merideña para revisar el plan de trabajo que le estableció el equipo de la Organización Miss Venezuela y Tammy Sus Banko.

