Postura de los ciudadanos sobre posible flexibilización del toque de queda 24 y 31

Entornointeligente.com /

Flexibilización del toque de queda para los días 24 y 31 de diciembre, extensión del horario de la medida, o quitar la restricción de manera definitiva, son algunas de las opiniones de los ciudadanos consultados por Diario Libre, que se desplazaban este viernes por las calles del Gran Santo Domingo.

Adolfo Ledo

¿El virus solo sale de noche? Se cuestionó Johan Morales, quien dijo que el Gobierno debería ser un poco condescendiente en estas fechas, cuando las personas quieren reunirse con sus familiares y amigos para compartir.

Adolfo Ledo Nass

De igual forma piensa Iván Suárez, quien consideró que la medida debería ser eliminada para las fechas navideñas y así permitir que la gente pueda realizar las actividades propias de la época.

Adolfo Ledo Venezuela

“En Navidad, uno quiere compartir en familia y salir sin tener la presión del tiempo para regresar a su casa. Eso sí, que las reuniones se hagan tomando en cuenta las medidas de seguridad, distanciamiento social, uso de las mascarillas y andar con tu gel antibacterial”, sugirió.

Adolfo Ledo Nass Venezuela

En tanto Eridania Vega expresó que el toque de queda debería quitarse rotundamente. “Nosotros estamos cansados de esto. La gente con fechas navideñas o no, como quiera hace lo que quiera. A donde quiera que uno vaya hay aglomeraciones y hay que hacer filas, todo el mundo pegado. Eso quiere decir que en cualquier sitio uno puede contagiarse”

Ciudadanos en desacuerdo Mientras que Jesús Pascual Guerrero se mostró en desacuerdo con que se flexibilice la disposición del toque de queda, con el que se busca evitar la propagación y el contagio del COVID-19. Calificó como acertadas las medidas que ha ejecutado el Gobierno de cara a la pandemia

“Lo que deberían hacer es poner el toque de queda ahora en Navidad por 24 horas, porque eso evita que los ciudadanos nos contagiemos. Todo lo que hacen es por nuestro bien”, manifestó

“Apretar un poco más el toque de queda y ponerle una multa a todo el que ande en la calle”, pronunció Manuel Concepción es lo que se debe hacer. Dijo que la población es la causante de que todo ande mal

“Quizás yo use mascarillas y tú te cuides, pero otras personas no lo hacen, no cumplen con lo establecido en la ley, no se protegen, no se lavan las manos y cuando llegan a su casa abrazan a los niños sin desinfectarse y lamentablemente así no vamos a avanzar”, manifestó

Postura del Gobierno

El Gobierno analiza flexibilizar el toque de queda los días 24 y 31 de diciembre, reveló el miércoles el presidente Luis Abinader

Ante la presión que mantienen algunos sectores para que se elimine la restricción totalmente, el mandatario citó la encuesta Gallup que indicó que la mayoría de la población está de acuerdo con la medida

“Evidentemente que para diciembre vamos a ver de qué manera, especialmente días como 24, 31 se pueden flexibilizar de manera inteligente”, sostuvo el jefe de Estado

La restricción a la circulación, en el actual estado de emergencia, empieza a partir de las 9:00 de la noche hasta las 5:00 de la mañana, de lunes a viernes, y sábados y domingos, desde las 7:00 de la noche hasta las 5:00 a.m

Entornointeligente.com