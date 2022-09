Enfermera salvó a una bebé que dejó de respirar durante un vuelo

Entornointeligente.com /

La enfermera Tamara Panzino salvó a una bebé de tres meses que dejó de respirar en un vuelo que iba a la ciudad de Orlando, en EE. UU.

De acuerdo a medios, la enfermará jubilada, quien se encontraba en el avión, se dio cuenta que la infante dejó de tomar aire de un momento a otro, por lo que decidió intervenir y pudo salvarla, tras brindarle los primeros auxilios.

Anjele es el nombre de la niña, quien estaba con sus padres en el vuelo hacia Orlando. La pareja pidió ayuda tras percatarse que la cabeza de la menor había caído hacia atrás y que sus labios y piel cambiaron su tonalidad a azul.

Posteriormente, la azafata informó a los pasajeros que «tenemos un bebé que no respira», por lo que Panzino escuchó mientras estaba en su asiento. Seguidamente, la aeromoza preguntó a las personas presentes si había un médico que pudiera prestar el apoyo. La enfermera al notar lo crítico de la situación, fue hasta la parte trasera del avión para brindar su ayuda a la pequeña.

«No sabía a lo que me enfrentaba, vi a la bebé, la cabeza estaba hacia atrás y tenía los labios azules. Mi corazón se detuvo», relató la empleada del sistema de salud. Además, añadió que «traté de que la bebé reaccionara pellizcándolo, intentando hacerlo llorar o respirar profundamente».

Tras varios minutos, la enfermera salvó y logró estabilizar a la bebé, para que poco a poco regresara a la normalidad y continuara el vuelo con sus padres.

Ian Casettel , un meteorólogo que también iba en el vuelo, grabó el video y lo compartió en las redes sociales que se volvió viral.

On my flight back from Pittsburgh to Orlando, a baby stopped breathing three rows ahead of me. Thankfully a nurse (Tamara Panzino) was able to get the baby to breathe again. (1) pic.twitter.com/6oDgFCG7FS

— Ian Cassette FOX 35 (@iancassette_wx) September 9, 2022

