?Enfermera maligna? de Cheshire arrestada nuevamente bajo sospecha de asesinar a ocho bebés

?Debido a la naturaleza de los hechos es desafiante, pero es importante recordar que, a pesar del paso del tiempo, es muy activa y continua. No hay plazos establecidos y seguimos comprometidos con llevar a cabo una investigación exhaustiva. Por esa razón, insto a las personas a evitar cualquier comentario o especulación en línea o de otro modo con respecto a la investigación en sí o la identidad de cualquier persona involucrada, ya que esto no ayuda y podría causar angustia a los padres de los bebés . También podría afectar el avance del caso penal en curso?, agregó el detective ?En este momento, no puedo dar más detalles sobre la investigación, pero lo haré tan pronto como pueda proporcionar más actualizaciones?, concluyó

Entornointeligente.com /

Una enfermera ha sido arrestada nuevamente en relación con la muerte de un bebé en el Hospital Countess of Chester (Imagen: Getty / SWNS)

Una enfermera ha sido arrestada nuevamente bajo sospecha de asesinar a ocho bebés e intentar matar a otros nueve en un hospital de Cheshire. La policía volvió a arrestar a la enfermera Lucy Letby, quien fue arrestada anteriormente en 2018 y 2019.

Por Metro Traducción libre de lapatilla.com

Se produce más de tres años después de que se abriera una investigación sobre una serie de muertes de bebés y colapsos no mortales en la unidad neonatal del Hospital Countess de Chester. El detective e inspector jefe de la policía de Cheshire, Paul Hughes, informó que ?un equipo dedicado de detectives ha estado trabajando extremadamente duro en este caso altamente complejo y muy sensible haciendo todo lo posible para identificar qué ha llevado a estas muertes de bebés?.

La profesional de la salud fue arrestada por primera vez bajo sospecha de asesinar a ocho bebés e intentar matar a seis en julio de 2018. Fue puesta en libertad bajo fianza en espera de nuevas investigaciones y arrestada un año después por el mismo crimen, así como en relación con tres intentos de asesinato más.

El detective Hughes comentó que ?Hoy (martes 10 de noviembre), como parte de nuestras investigaciones en curso, la mujer ha sido nuevamente arrestada bajo sospecha de asesinato en relación con la muerte de 8 bebés y el intento de asesinato de 9 bebés . La mujer se encuentra actualmente bajo custodia ayudando a los oficiales con sus investigaciones?.

La policía registra una casa en relación con la muerte de un bebé en el hospital Countess of Chester (Imagen: Rex)

Los padres de todos los bebés se han actualizado sobre las últimas novedades y cuentan con el apoyo de agentes especialmente capacitados . El detective Hughes asegura que la investigación fue ?extremadamente desafiante. Este es un momento difícil para todas las familias y es importante recordar que, en el corazón de esto, hay varias familias en duelo que buscan respuestas sobre lo que les sucedió a sus hijos?.

?Debido a la naturaleza de los hechos es desafiante, pero es importante recordar que, a pesar del paso del tiempo, es muy activa y continua. No hay plazos establecidos y seguimos comprometidos con llevar a cabo una investigación exhaustiva. Por esa razón, insto a las personas a evitar cualquier comentario o especulación en línea o de otro modo con respecto a la investigación en sí o la identidad de cualquier persona involucrada, ya que esto no ayuda y podría causar angustia a los padres de los bebés . También podría afectar el avance del caso penal en curso?, agregó el detective

?En este momento, no puedo dar más detalles sobre la investigación, pero lo haré tan pronto como pueda proporcionar más actualizaciones?, concluyó.

Arrestan nuevamente a ?enfermera maligna?? sospechosa de matar a 17 recién nacidos en un hospital (FOTO)

The post ?Enfermera maligna? de Cheshire arrestada nuevamente bajo sospecha de asesinar a ocho bebés appeared first on LaPatilla.com .

Source: La Patilla

Entornointeligente.com