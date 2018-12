Enfermera de Chávez: Ni un bolívar me he llevado de las arcas venezolanas

Entornointeligente.com / Claudia Patricia Díaz Guillén , enfermera del fallecido presidente Hugo Chávez y extesorera nacional , afirma que no se ha llevado “ni un bolívar ” de las arcas venezolanas.

En conversación con El Mundo publicada el 23 de diciembre**,** Díaz Guillén justifica el origen de la mayor parte de su dinero en la familia adoptiva de su marido, Adrián Velásquez, jefe de seguridad de Chávez : “Un empresario judío que llegó a Venezuela de Bélgica en 1973 y se estableció en Estados Unidos, único heredero de la fortuna de su madre”, dijo.

– ¿Se ha llevado dinero de las arcas venezolanas?, pregunta la periodista.

– Ni un bolívar. Ni un dólar, responde Díaz Guillén.

Residenciada en pleno centro de Madrid, donde vive con su marido y su hijo, se defiende de la acusación de presunto blanqueo de capitales y enriquecimiento ilítico . El juez Jaime Serret , magistrado del Juzgado de Instrucción número 28 de Madrid, investiga al matrimonio por un presunto delito de blanqueo de capitales, consecuencia de la compra de su vivienda por 1,8 millones de euros.

“El proceso para obtener el piso fue avalado por la ley de blanqueo de capitales de España. Todo estuvo legalmente conforme”, manifiesta.

El diario español dice que Díaz Guillén rehúsa cuantificar cuál era su sueldo cuando desempeñó el cargo de Tesorera nacional. “No lo recuerdo, pero era una muy importante cantidad de dinero. Mi sueldo era suficiente , más que suficiente para cubrir mis necesidades”. A esto le suma los viajes mensuales que hacía al exterior. “A mí me pagaban en dólares hace un gesto de exageración] y pasan de las 500 comisiones que hice al exterior”. ” No me daba tiempo a gastar el dinero” , responde.

– Ahorraba . Lo invertía en bienes para mí. Por cierto, todo el dinero de mis ahorros, Venezuela lo bloqueó. De hecho, los apartamentos que adquirí antes de ser tesorera los confiscaron y, actualmente, viven allí personas autorizadas por el Gobierno.

Guillén dice en la entrevista ser una servidora pública “que me gané mi dinero por mi trabajo”.

“Me lo gané bien ganado y he sido una mujer que por mis méritos propios y por mi profesionalidad llegué a esos cargos. Ganaba el dinero justo que tenía que ganar por trabajar. Al igual que yo, muchas personas se han visto afectadas. Desde que murió el presidente Chávez a ahora, ha habido una ruptura”, expresa.

El diario español recuerda que el pasado 26 de octubre, la Sección Tercera de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional aceptó entregar a Díaz Guillén y un mes después, el pasado 23 de noviembre, acordó lo mismo para su marido, al que también reclaman en Venezuela.

“Si España llegara a acceder a nuestra extradición, seríamos unos rehenes políticos allí. Nos llevarían a las cárceles de ‘La Tumba’ . Pasaríamos a la historia como unas personas que fueron torturadas”, responde cuando se le pregunta qué enemigos dejó en Venezuela.

Díaz Guillén reprocha que se la conozca como “la mera enfermera” del fallecido presidente Hugo Chávez.

“Yo soy abogada. Estudié Derecho en la Universidad Central de Venezuela, una de las más prestigiosas de Latinoamérica. Tengo la licenciatura en Enfermería . Tengo una maestría en Finanzas . Estudié Derecho Económico Internacional en la UCV y actualmente soy mayor retirada “, indica.

