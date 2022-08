Enfermeiros do Médio Tejo em greve esta terça-feira por contagem do tempo de serviço

Entornointeligente.com /

Os enfermeiros do Centro Hospitalar do Médio Tejo (CHMT) realizam uma greve esta terça-feira, aos turnos da manhã e da tarde, para reivindicar o desbloqueamento da avaliação para progressão nas carreiras e contestar o agravamento das condições de trabalho.

«Esta greve de terça-feira aos turnos da manhã e da tarde», e que vai decorrer entre as 08:00 e as 24:00, «é para reivindicar que lhes seja retificado [aos enfermeiros] o tempo que não foi contado para progressão nas carreiras, que cumpram os horários de trabalho de modo a permitir os descansos e folgas, e para reiterar que somos totalmente contra a diminuição da dotação de enfermeiros», disse na segunda-feira à Lusa a enfermeira Helena Jorge, do Sindicato dos Enfermeiros Portugueses (SEP).

A dirigente sindical, que anunciou uma conferência de imprensa para terça-feira à entrada do Hospital de Torres Novas, no distrito de Santarém, um dos três hospitais que integram o Centro Hospitalar do Médio Tejo (CHMT), a par dos de Abrantes e de Tomar, frisou que «a questão central tem a ver com o problema da progressão das carreiras», um processo que remonta a 2018 e que estará a afetar 80% dos cerca de 700 enfermeiros daquele centro hospitalar.

Subscrever » O CHMT, desde o descongelamento da administração pública, é um dos hospitais do país que menos contabilizaram os anos não avaliados […]. Não avaliou os enfermeiros entre 2004 e 2014, em períodos diferenciados», disse Helena Jorge, tendo feito notar que «há 20 e tal anos que estes enfermeiros continuam a ganhar o vencimento base da carreira, mantendo-se uma «discriminação entre os vínculos a contrato individual de trabalho (CIT) e da função pública, com menos férias, sem ADSE e muitas diferenças», num «problema que se arrasta desde 2018».

Tendo afirmado que a greve «é uma decisão de último recurso» e que foi «ponderada pelos colegas», Helena Jorge reiterou que o protesto decorre «principalmente porque, já com a administração anterior, os enfermeiros foram muito penalizados por não serem avaliados no CHMT e no descongelamento [de carreiras] em 2018».

Mas «há outros problemas, como o aumento do volume de trabalho extraordinário, não cumprimento dos regulamentos de horários, e não atribuição de um dia de férias aos enfermeiros com Contrato Individual de Trabalho (CIT)», acrescentou.

Contactado pela Lusa, o Conselho de Administração do Centro Hospitalar do Médio Tejo, EPE, disse que «promove e implementa uma cultura de diálogo e negociação construtiva com as estruturas sindicais representativas dos seus profissionais de saúde», tendo assegurado uma «permanente disponibilidade para encontrar respostas às reivindicações laborais, dentro dos limites da autonomia que a Instituição possui, e sempre em estrito cumprimento do quadro legislativo existente».

O Conselho de Administração do CHMT disse ainda à Lusa que se irá reunir com o SEP no início da segunda quinzena de setembro, para «receber formalmente, e com espírito de negociação construtiva, as reivindicações dos enfermeiros».

Helena Jorge disse à Lusa que a reunião está marcada para o dia 16 de setembro tendo assegurado que, «se não houver avanços por parte do CHMT às reivindicações» dos enfermeiros, o SEP entrará «de imediato com novo pré-aviso de greve».

