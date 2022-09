Enfermedades comunes que se transmiten en las escuelas y cómo proteger a su hijo

Entornointeligente.com /

Cada año escolar hay que proteger a los niños de ciertas enfermedades que se pueden observar en el aula de clases. Sin embargo, a causa del COVID-19, las medidas de bioseguridad han aumentado y más cuando las clases vuelven a ser presenciales en Venezuela.

La docente Hortencia Morales , comenta que el trastorno más frecuente es la gripe común, o alguna que estuviera relacionada con cierto virus que se encontrase circulando, que llegan acompañados de fiebre.

«De igual forma, se recomendaba al padre y/o representante mantener al niño de reposo en casa, bajo cuidados y hacer lo posible de llevarlo a consulta médica», acotó la docente Morales.

Durante las clases, es muy evidente que los niños llegan a contagiarse más rápido que los adultos dentro de una oficina, pero ¿esto a qué se debe? La docente explica que los niños son muy comunicativos, y buscan mantener la cercanía con sus compañeros, aún cuando sienten malestar.

«No están con cuidados y excusas para acercarse, y entablar diálogos. Son fundamentalmente espontáneos. Por estas razones, los docentes debemos estar muy atentos en la observación de nuestros alumnos para así precisar si algunos de ellos presentan cambios de conductas que indiquen que podrían tener problemas de salud».

Morales acota que los docentes son observadores discretos por naturaleza. Los procedimientos que implementan cuando un alumno está enfermo, es acercarse y saber cómo se sienten, en caso de presentar quebranto, se les busca un espacio tranquilo donde el niño pueda ser atendido mientras se buscan soluciones, así como notificar a la Dirección y a los padres.

Así como hay emoción por la vuelta a clases, también algunas afecciones suelen aparecer en el salón . Fotografía Criar con sentido común

¿Y qué pasa con los propios docentes?, ¿llegan a enfermarse? «Por supuesto que pueden llegar a contagiarse, para los tiempos precedentes a la pandemia, ni pensar en el uso de mascarillas», declara la docente.

Ella comparte que, sin la atención y preocupación que se le tiene al alumno de manera adecuada, en una semana o menos, toda la clase podría estar contagiada, incluyendo al propio docente.

¿Qué otras enfermedades comunes hay en el aula?

Infecciones respiratorias

Esta enfermedad evoluciona en cualquier región del tracto respiratorio, donde puede alcanzar las vías aéreas superiores como garganta, hasta las vías inferiores como pulmones. Esta infección es provocada por microorganismos como virus, bacterias u hongos de diversos tipos.

Las infecciones respiratorias son las más comunes y son muy contagiosas, así como muy fáciles de propagar en sitios pequeños o donde hay muchas personas, como las escuelas. Estas infecciones suelen atacar a personas de alto riesgo como bebés, niños, ancianos o personas con el sistema inmune comprometido.

Los docentes debemos estar muy atentos en la observación de nuestros alumnos. Fotografía La Nación

Faringitis estreptocócica

La faringitis es causada por una cepa de bacterias llamada estreptococo del grupo A, siendo altamente contagiosa y se puede transmitir por el aire gracias a quien tiene la infección cuando tose o estornuda.

También se puede transmitir al compartir comidas, tocar una superficie que tenga la bacteria y luego tocarse los ojos, nariz o boca, según la pediatra Anyeli Nadales ( @dra.babytips ) .

Parasitosis

Esta enfermedad infecciosa es causada por parásitos, que son seres vivos que requieren de otro organismo para sobrevivir. Estos huéspedes pueden ser temporales o permanentes, ya que proporcionan nutrición y alojamiento al parásito, quienes son los responsables de causar la enfermedad.

Aunque la parasitosis puede afectar a cualquier persona de diversas edades, los niños son más susceptibles, ya que la mayoría se lleva las cosas a la boca. Además, algunos parásitos pueden quedar en ropa de cama o toallas y es fácil contagiarse.

Liendres o piojos

Los piojos son unos de los contagios más comunes dentro del aula de clases. Cuando un niño es infectado, las maestras se acercan de manera afectuosa y discretamente para separarlo del resto de sus compañeros, ya que estos insectos se trasladan de un cabello a otro por contacto directo o cercano.

«Cuando un alumno presenta este caso, lo primero que debe hacer la maestra es mantener la calma, ya que en algunos casos, los compañeros pueden rechazar al afectado», revela la docente Morales. También comparte que los padres del niño son notificados, además de brindar recomendaciones para combatir a estos huéspedes.

El lavado de manos es muy importante antes y después de comer, antes de clases y al salir. Fotografía IStock

Protección para su hijo

La pediatra Anyeli Nadales explica que, apenas inicien los síntomas o si ya hay de 48 a 72 horas con la enfermedad, los padres deben llevar al niño a consulta con su médico de cabecera o a urgencias, de acuerdo a lo que presente el paciente.

«Si el paciente comienza a tener fiebre alta en las primeras 24 horas y que no se pueda bajar, o episodios de vómito y diarrea también incontrolables, lo deben llevar de inmediato al médico», declara Nadales.

Ella también le recomienda a las maestras que, actualmente en estos tiempos de COVID-19, el lavado de manos es muy importante antes y después de comer, así como antes de llegar a clases y antes de irse del plantel.

Las medidas de bioseguridad han aumentado y más cuando las clases vuelven a ser presenciales en Venezuela. Fotografía Run Run

Otras recomendaciones es: no llevarse las manos a la boca, no estornudar con un compañero cerca, y no compartir alimentos, para así mantener el mejor cuidado entre todos.

Y para que los padres tengan a sus hijos siempre sanos, la Dra. Nadales recomienda la consulta de niños sanos, que se ha perdido en este tiempo, ya que los padres necesitan orientación con respecto al crecimiento de sus hijos, así como sus vacunas, alimentación saludable y todos los tips básicos que deben tener en cuenta los padres hacia sus niños.

