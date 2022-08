Energia. Montenegro acusa Governo de medidas «às pinguinhas»

Entornointeligente.com /

O presidente do PSD, Luís Montenegro, acusou esta quinta-feira o Governo de «atuar de uma forma muito desordenada» e com «medidas às pinguinhas», como as relativas ao regresso às tarifas reguladas do gás.

Relacionados energia. Energia. IL critica Governo por «medidas administrativas avulso» em vez de baixar IVA

gás. Famílias vão poder voltar a aderir à tarifa regulada do gás

«É caso para dizer que é melhor do que nada», disse Luís Montenegro, em Grândola (Setúbal), quando questionado pelos jornalistas sobre o anúncio de hoje do Governo relacionado com o setor do gás.

O Governo anunciou que vai propor o levantamento das restrições legais existentes para permitir o acesso às famílias e pequenos negócios ao mercado regulado, face aos aumentos anunciados na quarta-feira.

Fechar Subscreva as newsletters Diário de Notícias e receba as informações em primeira mão.

Subscrever

Mas, para o presidente do PSD, apesar de esta medida ser «melhor do que nada, é ainda muito pouco e muito insuficiente para aquilo que são os efeitos que se começam a fazer sentir e já se sentem em muitas famílias portuguesas».

«O Governo está a atuar de uma forma muito desordenada, com medidas um bocadinho às pinguinhas, semana sim semana não vai dizendo qualquer coisa e preanunciou para setembro um pacote mais robusto», disse Montenegro, durante uma visita à Feira de Agosto, em Grândola.

Para o líder social-democrata, «é melhor haver possibilidade de os consumidores domésticos acederem à tarifa regulada do gás, mas também é preciso perceber de que forma é que isso vai acontecer».

«Às vezes, para mudarmos o tarifário, num momento normal, passamos horas e horas ao telefone e chegamos ao fim e não conseguimos ter bom resultado, agora quer-se por 1,5 milhões de pessoas, em poucas semanas, a mudarem os seus contratos e a aderirem à tarifa regulada», disse, defendendo que o Governo deve explicar como é que isso vai ser feito.

Montenegro disse pretender saber ainda se o Governo «acautelou que, no próximo ano [não exista] aumento da própria tarifa regulada» e notou ainda que, da medida anunciada pelo executivo socialista «não está inserido 93% do consumo de gás», o relativo às empresas.

«Aquilo que vai acontecer e que está a acontecer é o aumento dos produtos» e quem vai pagar essa subida, «ao não haver uma política de redução dos preços da energia das empresas, são os consumidores», argumentou.

Para o PSD, o caminho passaria antes por «um apoio direto às pessoas», o que seria «uma forma muito mais eficaz, muito mais escorreita, muito mais exequível do que aquilo que foi hoje anunciado».

LINK ORIGINAL: Diario Noticias

Entornointeligente.com