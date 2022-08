Energia, Gentiloni: crisi è opportunità per transizione verde

Entornointeligente.com /

ROMA, 29 AGO – «Anche in questa crisi si nasconde un’opportunità. In questo caso, l’opportunità è che l’UE riduca la sua dipendenza dai combustibili fossili russi e acceleri la transizione verde. Per farlo, dobbiamo aumentare i risparmi energetici, diversificare le forniture e accelerare l’adozione delle energie rinnovabili. Questo è l’obiettivo delle iniziative che abbiamo intrapreso negli ultimi mesi, come il piano REPowerEU e il piano Save Gas for a Safe Winter». Lo ha detto oggi il commissario europeo Paolo Gentiloni, in un videomessaggio a un convegno dello Ied a Venezia su energia e transizione ecologica.

«Invece di fare marcia indietro sulla nostra ambiziosa strategia Fit for 55 – ha proseguito Gentiloni -, stiamo raddoppiando gli obiettivi di efficienza energetica e di energia rinnovabile. Allo stesso tempo, dobbiamo essere consapevoli di come l’aumento dei prezzi dell’energia stia colpendo in particolare i gruppi più vulnerabili e fornire un sostegno mirato ed efficace per mitigare questi effetti. Gli argomenti a favore di una rapida transizione all’energia pulita non sono mai stati così forti e chiari. L’UE è già un leader mondiale in questo senso. E fissando l’asticella più in alto, spingiamo gli altri Paesi del mondo ad accrescere le loro ambizioni». (ANSA).

