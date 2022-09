Entornointeligente.com /

Os gastos com a electricidade, o gás, combustíveis e outros produtos energéticos absorvem 16,7% do orçamento das famílias que compõem a fatia dos 10% mais pobres da população portuguesa, um esforço superior ao da franja dos 10% mais ricos, cujos encargos com a energia representam 9,2% do orçamento.

LINK ORIGINAL: Publico

Entornointeligente.com