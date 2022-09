Energia, Coop: entro Natale 1/3 di italiani non coprirà le spese

Entornointeligente.com /

MILANO, 08 SET – Il 57% degli italiani è in difficoltà a pagare l’affitto, il 26% pensa di sospendere o rinviare il pagamento e, se si restringe il campo a luce e gas, un italiano su 3 entro Natale potrebbe non coprire più le spese delle utenze. È quanto emerge dal Rapporto Coop 2022, sui consumi e gli stili di vita degli italiani, presentato oggi a Milano. I cittadini hanno già iniziato una ‘austerity’ sia per le grandi spese, come quelle per auto, elettrodomestici o una nuova casa, che per i consumi quotidiani. Il 68% degli intervistati hanno già avviato la propria ‘spending review’, mentre il 17% dichiara l’intenzione di farlo con l’autunno. (ANSA).

